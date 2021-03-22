Месси обошёл Хави по матчам за «Барселону». Рауль, Гиггз и другие гвардейцы великих клубов

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вчера, 16:53

Зачисляем Лео в очередной клуб рекордсменов.

«Барселона»: Лионель Месси (Аргентина) — 768 матчей

Матч против «Реала Сосьедад» воскресным вечером стал особенным для Лионеля Месси: сыграв 768-й матч в футболке «Барселоны», аргентинец стал единоличным рекордсменом клуба по количеству сыгранных встреч. На протяжении недели Лео делил первую строчку с другой легендой клуба — Хави, но теперь и блестящий в прошлом полузащитник «Барсы», мечтающий в будущем возглавить родной клуб, остался позади. В своих 768 матчах Месси забил 663 гола и отдал 291 результативную передачу — конечно же, это тоже рекорды.

🏔 A L O N E A T T H E T O P 🏔

👽 An otherworldly player

☄️ A stratospheric number

🔝 #Messi768 #Messi 🐐 pic.twitter.com/wSc9CXJjsq — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 21, 2021

«Реал»: Рауль (Испания) — 741 матч

Рауль Гонсалес выступал за «Реал» на протяжении 16 сезонов, выиграл 6 чемпионских титулов и трижды побеждал в Лиге чемпионов. На момент своего ухода из «Королевского клуба» был лучшим бомбардиром «сливочных» в истории, но если в списке снайперов его подвинул Криштиану Роналду, то список гвардейцев Рауль по-прежнему возглавляет. Впрочем, если Серхио Рамос продлит контракт и останется в «Мадриде» до конца карьеры, у него будут шансы обойти Рауля по количеству матчей.

«Атлетико»: Аделардо (Испания) — 550 матчей

Среди «матрасников» первую строчку удерживает легендарный Аделардо Родригес Санчес, выступавший за мадридский клуб с 1959-го по 1976-й. Возможно, этот рекорд в ближайшие годы будет побит, ведь нынешний капитан «Атлетико» Коке является человеком одного клуба, он играет за первую команду «матрасников» с 2009 года и уже провел 492 встречи. До рекорда осталось не так уж далеко.

«Манчестер Юнайтед»: Райан Гиггз (Уэльс) — 930 матчей

Гиггз — рекордсмен среди рекордсменов, за 24 года выступлений в составе МЮ у валлийца набралось 930 матчей в футболке «красных дьяволов». Райан не является примером для подражания за пределами футбольного поля, но как футболист он великий. Редчайшее сочетание таланта, стабильности и долголетия.

«Арсенал»: Дэвид О`Лири (Ирландия) — 723 матча

О`Лири родился в Лондоне, но с трех лет жил в Дублине, ведь его отец был ирландцем. Вы можете помнить Дэвида по тренерской работе с симпатичным «Лидсом», который на стыке веков добирался до полуфиналов еврокубков, но вообще О`Лири — стопроцентный «канонир». Ирландец провел в «Арсенале» 19 лет, никто из звезд эпохи Арсена Венгера не смог превзойти его рекорд по количеству матчей за клуб.

«Ливерпуль»: Иан Каллаган (Англия) — 857 матчей

Стивен Джеррард и Джейми Каррагер сыграли по 700+ матчей за «Ливерпуль», оба входят в тройку величайших гвардейцев в истории «красных», но достать Иана Каллагана не смогли. Чемпион мира 1966 года установил планку на неимоверной высоте даже для легенд, чьи достойные карьеры были у нас перед глазами.

«Челси»: Рон Харрис (Англия) — 795 матчей

Рон Харрис играл за «синих» на протяжении почти 20 лет, выигрывал с «Челси» трофеи и трижды вылетал во второй дивизион, больше 10 лет носил капитанскую повязку. Преданность Рона лондонскому клубу не знала границ, Харрис — это Мистер «Челси».

«Тоттенхэм»: Стив Перриман (Англия) — 854 матча

Еще один «вечный» рекордсмен связывает поколения в «Тоттенхэме». Перриман поиграл за «Тоттенхэм» в трех разных десятилетиях и стал участником двух важнейших еврокубковых побед в истории клуба с разницей в 12 лет: «шпоры» завоевывали Кубок УЕФА в 1972-м и 1984-м.

«Манчестер Сити»: Алан Оукс (Англия) — 676 матчей

Всегда умиляют разговоры о том, что у «Манчестер Сити» нет истории, словно клуб появился на ровном месте с приходом шейхов. А между тем, в десятке футболистов с наибольшим количеством матче за «горожан» нет ни одного из новейшей эпохи, лучший — Давид Сильва, занимающий 11 место с 390 матчами. Лидирует Алан Оукс, выступавший на позиции полузащитника с 1959-го по 1976-й.

«Ювентус»: Алессандро Дель Пьеро (Италия) — 705 матчей

Алессандро Дель Пьеро продолжает удерживать рекорд по количеству матчей за «Ювентус», хотя Джанлуиджи Буффон не сдается и отказывается вешать перчатки на гвоздь даже в 43 года. Знаменитый вратарь отстает от «Пинтуриккьо» всего лишь на 24 матча, но это серьезное расстояние, учитывая, что Джиджи не имеет места в основе «Старой Синьоры».

«Милан»: Паоло Мальдини (Италия) — 902 матча

Тифози «Милана» считают истинным капитаном Франко Барези, который занимает вторую строчку в списке гвардейцев с отставанием почти в две сотни матчей от Мальдини, но Паоло всегда может предъявить свои 902 матча, 25 лет в красно-черной футболке и четверть сотни трофеев. Застал золотые эпохи Сакки, Капелло и Анчелотти. Великий!

«Интер»: Хавьер Дзанетти (Аргентина) — 858 матчей

Хавьер Дзанетти провел в «Интере» 20 лет и встретил окончание карьеры на первой строчке среди великих гвардейцев «нерадзурри». Обошел Сандро Маццолу, Джачинто Факкетти, Джузеппе Бергоми и многих других. Действительно «Трактор».

«Бавария»: Зепп Майер (Германия) — 700 матчей

Великий вратарь остановился на красивом числе — 700 матчей за клуб, ближе всех к нему подобрался коллега Оливер Кан (632 матча), следом идут неподражаемые Герд Мюллер и Франц Беккенбауэр. А вот на пятом месте действующий футболист «Баварии» Томас Мюллер, у которого 571 матч за клуб. Томасу 31 год, у него впереди еще минимум четыре-пять лет карьеры, так что есть все шансы покуситься на рекорд Майера.

ПСЖ : Жан-Марк Пилорже (Франция) — 435 матчей