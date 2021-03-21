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Ибрагимович — самый возрастной игрок, забивший 15 голов в Серии А

21 марта 2021, 21:05
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)2 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Нападающий «Милана» Златан Ибарагимович отметился забитым голом в матче 28-го тура Серии А против «Фиорентины».

Этот мяч стал для шведа 15-м в нынешнем сезоне. Таким образом, Ибрагимович стал самым возрастным футболистом (39 лет и 169 дней) в истории чемпионата Италии, который смог забить 15 голов за сезон.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 марта в 21:55
Зачем придумывать экзотические рекорды!?
Leha-ha50
Leha-ha50
21 марта в 21:18
Ибрагимович - это просто монстр . Если бы не травмы , он еще больше наколотил бы. Златан - это хороший пример для подражания . Стройный, в свои то годы в отличной форме. Заводит партнеров и на поле и в раздевалке.
К тем кому за 30 мы уже привыкли , а вот тем кому под 40 только начинаем привыкать.
Думаю, Златан еще не раз и не два огорчит вратарей соперников.
Всем здоровья.
Gahi
Gahi
21 марта в 21:16
 И Златан такой молодой, и вновь забивает нагой,  головой,  как будто мы вновь открываем его. Молодец Ибрагимович, что в такой прекрасной форме и выглядит лучше многих молодых игроков. Удачи
Imrebellion
Imrebellion
21 марта в 21:15
ого, Квальярелла или как его там, моложе был значит
mihaluch
mihaluch
21 марта в 21:08
Есть очередной рекорд.
Qatar Airways
Qatar Airways
21 марта в 21:06
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