Ибрагимович — самый возрастной игрок, забивший 15 голов в Серии А

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21 марта 2021, 21:05

Нападающий «Милана» отметился забитым голом в матче 28-го тура Серии А против «Фиорентины».

Этот мяч стал для шведа 15-м в нынешнем сезоне. Таким образом, Ибрагимович стал самым возрастным футболистом (39 лет и 169 дней) в истории чемпионата Италии, который смог забить 15 голов за сезон.