Ибрагимович — самый возрастной игрок, забивший 15 голов в Серии А

Нападающий «Милана» Златан Ибарагимович отметился забитым голом в матче 28-го тура Серии А против «Фиорентины».
Этот мяч стал для шведа 15-м в нынешнем сезоне. Таким образом, Ибрагимович стал самым возрастным футболистом (39 лет и 169 дней) в истории чемпионата Италии, который смог забить 15 голов за сезон.
К тем кому за 30 мы уже привыкли , а вот тем кому под 40 только начинаем привыкать.
Думаю, Златан еще не раз и не два огорчит вратарей соперников.
Всем здоровья.
К тем кому за 30 мы уже привыкли , а вот тем кому под 40 только начинаем привыкать.
Думаю, Златан еще не раз и не два огорчит вратарей соперников.
Всем здоровья.