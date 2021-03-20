«Манчестер Сити» установил клубный рекорд

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20 марта 2021, 23:30

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Эвертон» в матче 1/4 финала Кубка Англии.

Таким образом, «горожане» не проигрывают на выезде во всех турнирах уже 17 матчей подряд. Это новый клубный рекорд.

Предыдущее достижение было установлено в 1999 году.