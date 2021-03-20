«Манчестер Сити» установил клубный рекорд

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Эвертон» в матче 1/4 финала Кубка Англии.
Таким образом, «горожане» не проигрывают на выезде во всех турнирах уже 17 матчей подряд. Это новый клубный рекорд.
Предыдущее достижение было установлено в 1999 году.
|Эвертон0 : 2Манчестер Сити
|Матч завершен
«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Эвертон» в матче 1/4 финала Кубка Англии.
Таким образом, «горожане» не проигрывают на выезде во всех турнирах уже 17 матчей подряд. Это новый клубный рекорд.
Предыдущее достижение было установлено в 1999 году.
У меня никогда не было ревности к трофеям других клубов, или какая-то лютая ненависть к кому-то. Ну разве что из-за политических соображений.
У меня никогда не было ревности к трофеям других клубов, или какая-то лютая ненависть к кому-то. Ну разве что из-за политических соображений.
Начал болеть в 2006 году, когда своей крутой игрой в обороне меня поразил тогдашний капитан Сити, Ричард Данн
Начал болеть в 2006 году, когда своей крутой игрой в обороне меня поразил тогдашний капитан Сити, Ричард Данн
1. Сколько тебе лет?
2. Почему ты начал болеть за Манчестер Сити?
1. Сколько тебе лет?
2. Почему ты начал болеть за Манчестер Сити?
А так конечно помню, как я на PS 1 В 2000х играл в футбольный менеджер и Манчестер Сити болтался во 2ом дивизионе) Большинство их фанатов тогда даже не родились))
А так конечно помню, как я на PS 1 В 2000х играл в футбольный менеджер и Манчестер Сити болтался во 2ом дивизионе) Большинство их фанатов тогда даже не родились))