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«Манчестер Сити» установил клубный рекорд

20 марта 2021, 23:30
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Эвертон» в матче 1/4 финала Кубка Англии.

Таким образом, «горожане» не проигрывают на выезде во всех турнирах уже 17 матчей подряд. Это новый клубный рекорд.

Предыдущее достижение было установлено в 1999 году.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ DXTK (комментарий удален) (раскрыть)
21 марта в 11:58
Ну у меня еще по большей степени сыграл характер. В моем окружении все болели за Реал, МЮ, Милан, Барсу, а я не люблю все слишком массовое. Поэтому топ клубы были не для меня))
Igo0rek
Igo0rek ответ DXTK (комментарий удален) (раскрыть)
21 марта в 11:23, ред.
Даже трудные времена, это история. И я вполне могу о них повспоминать, в этом нет проблемы. Я просто веду к тому, что Сити появился не 10-20 лет назад. И были достойные периоды, еще до шейха, и были очень классные игроки, очень интересные факты. Понятно, что у кого-то история богаче, у кого-то беднее, но история на то и история, что она пишется каждый день. Один период сменяет другой, это неизбежно. Вчера были лучшими одни, сегодня другие, а завтра будут третьи.
У меня никогда не было ревности к трофеям других клубов, или какая-то лютая ненависть к кому-то. Ну разве что из-за политических соображений.
DXTK
DXTK
21 марта в 10:29
только в 99 году они играли в чемпионшипе.....так что рекорд который они побили смешон....... может скоро еще один рекорд побьют 70 летней давности.......... когда играли в третьем дивизионе 30 матчей без поражений против полулюбительских клубов....надо серьезннее хвалить Гвардиолу и его клубец........ они пока не прошли 1/4 ЛЧ............ а рекорд 3 года подряд вылетают...........
Igo0rek
Igo0rek ответ Smoke Buddah (раскрыть)
21 марта в 09:44
27 лет
Начал болеть в 2006 году, когда своей крутой игрой в обороне меня поразил тогдашний капитан Сити, Ричард Данн
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
21 марта в 09:32
    Smoke Buddah
    Smoke Buddah ответ Igo0rek (раскрыть)
    21 марта в 09:12
    Мой дорогой друг, ты мне честно ответь на 2 вопроса пожалуйста
    1. Сколько тебе лет?
    2. Почему ты начал болеть за Манчестер Сити?
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    21 марта в 06:27
    Чемпионский ход набрали
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    21 марта в 05:52
    Надо этот рекорд округлить!
    Valeron112
    Valeron112
    21 марта в 02:43
    Слышали ровно год назад про Барсу... и где?))Ну про Сочи лчпните.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    21 марта в 01:59
    А спад МС ждет.
    Ironigor
    Ironigor
    21 марта в 01:56
    Где бабло там и рекорды!!! Всем добра!!!
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Smoke Buddah (раскрыть)
    21 марта в 01:07
    А ничего, что клубу почти 150 лет? Ничего, что именно Манчестер Сити взял первый трофей города? Ничего, что именно на стадионе Манчестер Сити долгое время играл МЮ? Ничего, что единственный вратарь, который получил награду лучшего игрока сезона, был вратарем Манчестер Сити. При этом во время Второй Мировой войны, воевал за фашистов, но в итоге влюбил в себя всю Англию, и даже королева аплодировала ему стоя? Ничего, что именно Манчестер Сити выиграл в первом манчестерском дерби? И именно Манчестер Сити отправил МЮ пердив в очном противостоянии! И это еще малая часть. Так что не надо тут втирать про отсутствие истории.
    Smoke Buddah
    Smoke Buddah ответ Igo0rek (раскрыть)
    21 марта в 00:56, ред.
    Я даже 10 лет за срок не считаю) И 20) Когда там шейхи их купили? В 2010х?)
    А так конечно помню, как я на PS 1 В 2000х играл в футбольный менеджер и Манчестер Сити болтался во 2ом дивизионе) Большинство их фанатов тогда даже не родились))
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Smoke Buddah (раскрыть)
    21 марта в 00:54
      Smoke Buddah
      Smoke Buddah
      21 марта в 00:52
      Легко устанавливать рекорды, когда у клуба нет истории)
      dimagas2
      dimagas2
      21 марта в 00:37
      Набрали ход канешна,тут не поспоришь.
      beefs
      beefs
      21 марта в 00:14
      с рекордом, так держать....
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      20 марта в 23:43
      Рекорды лысый любит
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      20 марта в 23:38
      МС прет без остановки.
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