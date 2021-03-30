Украина – Казахстан: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Украина — Казахстан, который состоится 31 марта 2021 года.
Украина
Сборная Украины, после матча с Францией, приемлемого по результату, не смогла добиться домашней победы против Финляндии. Это достаточно неприятная ситуация для хозяев поля, однако следующие успешные выступления смогут улучшить ситуацию в группе. Команда Андрея Шевченко является абсолютным фаворитом в матче с Казахстаном и вероятнее всего, на этот раз не будет тянуть с забитыми голами до конца матча.
В первом матче квалификации, который прошел 24 марта, Украина сыграла вничью со сборной Франции (1:1), а 28 марта разошлась миром со сборной Финляндии (1:1).
Казахстан
Сборная Казахстана провела только один матч квалификации и не смогла набрать в нем очков. Команда не обладает широко известными футболистами, однако может отобрать очки у многих команд при удачных стечениях обстоятельств. Казахстан может выстроить хорошую игру в защите, поэтому сборной Украины придется постараться, чтобы забрать в этом матче три очка.
В первом для себя матче отбора, который прошел 28 марта, сборная Казахстана уступила на своем поле Франции (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Украина – 1.15
- Ничья – 7.61
- Победит Казахстан – 19.15
Статистика
- Украина проиграла пять матчей из девяти последних
- Казахстан не может выиграть уже семь матчей во всех турнирах
- Украина выиграла последние четыре встречи против Казахстана
- Три из четырех матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу Украины с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.558. Команда Андрея Шевченко после потери очков в прошлом матче, будет по-спортивному злая и мотивирована только на победу, которая поможет им улучшить положение в своей группе.