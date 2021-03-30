Украина – Казахстан: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Украина — Казахстан, который состоится 31 марта 2021 года.

Украина

Сборная Украины, после матча с Францией, приемлемого по результату, не смогла добиться домашней победы против Финляндии. Это достаточно неприятная ситуация для хозяев поля, однако следующие успешные выступления смогут улучшить ситуацию в группе. Команда Андрея Шевченко является абсолютным фаворитом в матче с Казахстаном и вероятнее всего, на этот раз не будет тянуть с забитыми голами до конца матча.

В первом матче квалификации, который прошел 24 марта, Украина сыграла вничью со сборной Франции (1:1), а 28 марта разошлась миром со сборной Финляндии (1:1).

Казахстан

Сборная Казахстана провела только один матч квалификации и не смогла набрать в нем очков. Команда не обладает широко известными футболистами, однако может отобрать очки у многих команд при удачных стечениях обстоятельств. Казахстан может выстроить хорошую игру в защите, поэтому сборной Украины придется постараться, чтобы забрать в этом матче три очка.

В первом для себя матче отбора, который прошел 28 марта, сборная Казахстана уступила на своем поле Франции (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Украина – 1.15

Ничья – 7.61

Победит Казахстан – 19.15

Статистика

Украина проиграла пять матчей из девяти последних

Казахстан не может выиграть уже семь матчей во всех турнирах

Украина выиграла последние четыре встречи против Казахстана

Три из четырех матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Украины с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.558. Команда Андрея Шевченко после потери очков в прошлом матче, будет по-спортивному злая и мотивирована только на победу, которая поможет им улучшить положение в своей группе.