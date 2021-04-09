Регламент Кубка Турции 2020/2021

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вчера, 10:27

В Кубке Турции принимают участие все клубы, входящие в Футбольный Союз Турции.

Команды-соперницы на первом этапе (1/16 финала) разбиваются на две корзины. Первую корзину составляют команды Суперлиги, вторую корзину составляют команды Первой лиги. Первые матчи проводятся на полях команд Суперлиги.

Начиная с 1/8 финала соперники определяются по заранее утвержденной «сетке».

После проведения жеребьевки 1/16 финала сетка составляется следующим образом: победитель первой пары играет в 1/8 с победителем второй пары. Победитель третьей пары играет в 1/8 с победителем четвертой пары и так дальше по порядку. Дальнейшее распределение команд по «сетке» проводится аналогичным способом.

Организацию по жеребьевке и составлению «сетки» Кубка Турции берет на себя Президент ФСТ.