«Ньюкасл» — «Вест Хэм»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и прогноз на матч 32-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Вест Хэм», который пройдет 17 апреля 2021 года.
«Ньюкасл»
«Ньюкасл», набравший 32 очка, базируется на 17-м месте общего зачета чемпионата Англии. Проведя 31 матч в чемпионате, команда взяла восемь побед и восемь ничьих, проиграв 15 поединков.
В прошлом туре АПЛ «сороки» обыграли в гостях «Бернли» (2:1). В четырех прошлых домашних играх «Ньюкасл» не проигрывал: «Тоттенхэм» (2:2), «Астон Вилла» (1:1), «Вулверхэмптон» (1:1) и «Саутгемптон» (3:2).
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» занимает четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очко. Лондонский клуб в трех последних турах набрал семь из девяти возможных очков. После ничейной встречи с «Арсеналом» (3:3) «молотобойцы» поочередно победили «Вулверхэмптон» (3:2) и «Лестер» (3:2).
В 15 гостевых матчах чемпионата «Вест Хэм» одержал семь побед и три ничьи, проиграв пять поединков. В этих матчах лондонцы забили 22 мяча, пропустив 19 голов.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ньюкасл» — 3.920
- Ничья – 3.570
- Победит «Вест Хэм» — 2.050
Статистика
- «Ньюкасл» сыграл вничью 3 прошлых домашних матчах АПЛ
- «Вест Хэм» забивал минимум 3 гола в 3 предыдущих турах чемпионата
- В 3 последних матчах «Ньюкасла» сыграла ставка на ТБ(2,5)
- В 3 предыдущих поединках «Вест Хэма» сыграли исход ТБ(2,5)
Прогноз
Последние игры в чемпионате «Ньюкасл» и «Вест Хэм» провели результативно. Кроме того, обе команды нуждаются в набранных очках, что обязует их играть на атаку. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на ТБ(2,5) можно разместить по коэффициенту 2.010.