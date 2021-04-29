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«Гечлербирлиги» — «Галатасарай»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 12:35

«Гечлербирлиги»

«Гечлербирлиги» бьется за право сохранить за собой прописку в элитном дивизионе чемпионата Турции. Команда находится на двадцатом месте, но отставание от спасительной 17-ой позиции составляет два очка. Учитывая, что до финиша сезона осталось три тура, отыграть такой гандикап вполне реально. Правда есть одно но, команде предстоит непростой поединок с «Галатасараем», который борется за второе место.

«Галатасарай»

«Галатасарай» не проигрывает на протяжении пяти последних поединков. Команда идет на второй месте, но отрыв от «Фенербахче», который третий условный. У обоих клубов равенство очков, только по дополнительным показателям «Галатасарай» находится выше. В прошлом туре была одержана победа над «Коньяспором» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победа «Гечлербирлиги» – 5,90

Ничья – 4,40

Победа «Галатасарай» — 1,59

Статистика

  • «Гечлербирлиги» дома проиграл шесть из десяти последних поединков
  • «Галатасарай» победил в семи из десяти последних выездных встречах
  • «Галатасарай» выиграл у своего соперника в двух последних противостояниях. Общая разница забитых и пропущенных мячей составляет 9:0

Прогноз

«Гечлербирлиги» в последних встречах действует раскованно. Команде нечего терять нужны очки. «Галатасарай» вынужден играть исключительно на победу в последних поединках. В противном случае рассчитывать на вторую позицию будет откровенно трудно. Не видим мы причин, по которым в этом противостоянии гости не сумеют взять три очка. Коэффициент на их победу привлекателен, не будем ничего придумывать.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 14:35
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Галатасарай»
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