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«Боруссия» Д — «Байер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 11:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Д – «Байер», который состоится 22 мая 2021 года.

«Боруссия» Д

«Боруссия» Д набрала хорошую форму и выдала победную серию из нескольких матчей. Команда уже гарантировала себе участие в Лиге Чемпионов и претендует на бронзовые медали чемпионата. Матчи с «Байером» всегда проходили интересно и зрелищно и в этот раз команды продемонстрируют высокий уровень футбола.

16 мая «Боруссия» Д обыграла на выезде «Майнц» (3:1), а 13 числа команда выиграла кубок Германии у «РБ Лейпциг» (4:1).

«Байер»

«Байер» не выполнил главную задачу на сезон и не попал в Лигу Чемпионов на следующий футбольный год. Однако команда начнет еврокубковый пусть с группового турнира Лиги Европы, а оставшийся матч с «Боруссией» Д будет интересен только с футбольной точки зрения. В последних пяти поединках Бундеслиги команда набрала восемь очков.

15 мая «Байер» разошелся миром с «Унион Берлин» (1:1), а восьмого числа была зафиксирована ничья с «Вердером» (0:0). Оба матча прошли в рамках Бундеслиги.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Боруссия» Д – 1.632
  • Ничья – 4.31
  • Победит «Байер» – 5.24

Статистика

  • «Боруссия» Д выиграла семь матчей подряд в чемпионате Германии
  • «Байер» не может забить четыре выездных матча подряд
  • «Боруссия» Д проиграла два последних поединка с «Байером»
  • Семь из восьми последних поединков между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Боруссии» Д, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.813. «Желто-черные» показывают очень высокий уровень за последние два месяца и вряд ли не самому мотивированному «Байеру» удастся оказать должное сопротивление.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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STVA 1
STVA 1
вчера в 12:16
Дортмунд не проиграет
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