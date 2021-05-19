«Боруссия» Д — «Байер»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Боруссия» Д – «Байер», который состоится 22 мая 2021 года.

«Боруссия» Д

«Боруссия» Д набрала хорошую форму и выдала победную серию из нескольких матчей. Команда уже гарантировала себе участие в Лиге Чемпионов и претендует на бронзовые медали чемпионата. Матчи с «Байером» всегда проходили интересно и зрелищно и в этот раз команды продемонстрируют высокий уровень футбола.

16 мая «Боруссия» Д обыграла на выезде «Майнц» (3:1), а 13 числа команда выиграла кубок Германии у «РБ Лейпциг» (4:1).

«Байер»

«Байер» не выполнил главную задачу на сезон и не попал в Лигу Чемпионов на следующий футбольный год. Однако команда начнет еврокубковый пусть с группового турнира Лиги Европы, а оставшийся матч с «Боруссией» Д будет интересен только с футбольной точки зрения. В последних пяти поединках Бундеслиги команда набрала восемь очков.

15 мая «Байер» разошелся миром с «Унион Берлин» (1:1), а восьмого числа была зафиксирована ничья с «Вердером» (0:0). Оба матча прошли в рамках Бундеслиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Д – 1.632

Ничья – 4.31

Победит «Байер» – 5.24

Статистика

«Боруссия» Д выиграла семь матчей подряд в чемпионате Германии

«Байер» не может забить четыре выездных матча подряд

«Боруссия» Д проиграла два последних поединка с «Байером»

Семь из восьми последних поединков между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Боруссии» Д, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.813. «Желто-черные» показывают очень высокий уровень за последние два месяца и вряд ли не самому мотивированному «Байеру» удастся оказать должное сопротивление.