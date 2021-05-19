«Унион Берлин» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Унион Берлин» – «РБ Лейпциг», который состоится 22 мая 2021 года.

«Унион Берлин»

Команда идет на седьмом месте и претендует на участие в Лиге Конференций. Для этого коллективу необходимо брать очки в матче с «РБ Лейпциг». Команда на протяжении всего сезона выступала стабильно, и игрокам остался последний шаг, чтобы выйти в еврокубки. В последних пяти матчах команда набрала семь очков в Бундеслиге.

15 мая «Унион Берлин» сыграл с «Байером» (1:1), а восьмого числа команда крупно проиграла «Вольфсбургу» (0:3).

«РБ Лейпциг»

Команда сдала позиции за последнее время и результаты последних матчей оставляют желать лучшего. Это можно объяснить тем, что команда уже никуда не сдвинется со второго места в Бундеслиге, а также скорый уход главного тренера. В последних пяти матчах команда набрала всего пять очков.

16 мая «РБ Лейпциг» разошелся миром с «Вольфсбургом», а 13 числа команда крупно проиграла в финале кубка Германии «Боруссии» Д (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Унион Берлин» – 2.92

Ничья – 3.81

Победит «РБ Лейпциг» – 2.32

Статистика

«Унион Берлин» выиграл три матча из десяти последних встреч во всех турнирах, а «РБ Лейпциг» одержал четыре победы

Шесть последних домашних матчей «Унион Берлина» закончились исходом «обе забьют»

«РБ Лейпциг» выиграл четыре последних встречи с «Унион Берлин»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Унион Берлин» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.92. Хозяева имеют хороший шанс зацепиться за еврокубки, и собранно сыграв в обороне, имеет хорошие шансы на успех в этой встрече.