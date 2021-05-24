«Кельн» – «Хольштайн Киль»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 14:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч плей-офф Бундеслиги «Кельн» – «Хольштайн Киль», который состоится 26 мая 2021 года.

«Кельн»

У команды были большие проблемы в Бундеслиге, и коллектив смог подняться только на 16 строчку, которая позволит сыграть переходной матч. Встреча пройдет с командой «Хольштайн Киль» и первый матч состоится на поле «Кельна». В последних пяти матчах чемпионата команда набрала 10 очков и имеет хорошие шансы сохранить место в главном чемпионате Германии.

22 мая «Кельн» обыграл на своем поле «Шальке», а 15 числа разошелся миром с «Гертой» (0:0). Оба матча проходили в рамках Бундеслиги.

«Хольштайн Киль»

Коллектив очень достойно выступил не только в чемпионате, но и кубке страны. Однако команде не хватило ресурсов на концовку сезона, и клуб занял лишь третье место во второй Бундеслиге. Теперь «Хольштайн Киль» поборется в переходных матчах и попробует прорваться в Бундеслигу, порадовав руководство и болельщиков.

23 мая «Хольштайн Киль» проиграл на своем поле «Дармштадту 98» (2:3), а 16 числа с тем же счетом уступил и «Карлсруэ»

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кельн» – 1.72

Ничья – 3.88

Победит «Хольштайн Киль» – 4.98

Статистика

«Кельн» проиграл пять игр из последних десяти в Бундеслиге, а «Хольштайн Киль» уступил четыре раза во втором дивизионе

Четыре из пяти матчей «Хольштайн Киль» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Пять из шести последних домашних поединков «Кельна» завершились исходом «обе забьют»

«Хольштайн Киль» не выигрывал у «Кельна» в последних двух встречах команд

Прогноз

Поставить на «Кельн», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. Хозяева набрали хороший ход ,и команде совсем немного не хватило, чтобы сохранить свое место. Предполагаем, что хозяева уверенно выиграют первый матч.