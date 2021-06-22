Германия – Венгрия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 17:20

Букмекерская компания Pinnacle открыла выгодную линию на матч третьего тура групповой стадии Евро-2020 Германия – Венгрия, который состоится 23 июня 2021 года.

Германия

Германия, набрав три очка за два матча, занимает вторую позицию в группе F. В первой игре квартета сборная проиграла Франции (0:1), но затем удалось крупно победить Португалию (4:2).

В 10 прошлых играх во всех соревнованиях Германия одержала шесть побед. При этом, в четырех из пяти прошлых матчах немцев голы забивали обе команды.

Венгрия

Венгрия смогла набрать одно очко в двух играх группы. В первом поединке команда крупно уступила Португалии (0:3), пропустив три гола в концовке. Затем последовала результативная ничья с Францией (1:1).

К вышесказанному добавим, что в трех последних поединках во всех турнирах Венгрия забила только один гол. Также стоит отметить, что в трех из четырех предыдущих играх команды выигрывала ставка на тотал меньше (2,5) голов.

Котировки БК Pinnacle

Победит Германия – 1.193

Ничья – 7.570

Победит Венгрия – 16.820

Статистика

Германия забивала минимум 2 гола в 9 из 10 прошлых матчах на Евро

Германия побеждала в 5 из 6 предыдущих поединках на турнире

Венгрия проиграла 4 из 5 предыдущих поединка против сборной Германии

Прогноз

Поставить на победу Германии с форой (-1,5) гола букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.657. Немцы продемонстрировали отличную игру во встрече с Португалией, забив сопернику четыре гола. Венгрия, в свою очередь, существенно уступает в классе сопернику и регулярно ему проигрывала в предыдущих встречах.