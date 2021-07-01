Уругвай – Колумбия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:40

Букмекерская компания Pinnacle открыла выгодную линию на матч ¼ финала Кубка Америки Уругвай – Колумбия, который пройдет 4 июля 2021 года.

Уругвай

На групповой стадии Кубка Америки Уругвай потерпел только одно поражение. В первой игре команда с минимальным счетом уступила Аргентине (0:1). Затем последовала ничейная игра против Чили (1:1) и две победы – над Боливией (2:0) и Парагваем (1:0), которые гарантировали уругвайцам итоговое второе место в группе. Отмечаем, что все матчи на проходящем турнире эта команда завершила выигрышем ставки на тотал меньше 2,5 голов.

Колумбия

Колумбия пробилась в плей-офф турнира с третье строчки в группы B. В стартовых поединках команда победила а Эквадор (1:0) и Венесуэлу (0:0). Завершила Колумбия групповой раунд двумя поражениями, которые сборной нанесли Перу (1:2) и Бразилия (1:2). К вышесказанному добавим, что колумбийцы не забивали больше одного гола во всех играх на турнире.

Котировки БК Pinnacle

Победит Уругвай – 2.450

Ничья – 3.010

Победит Колумбия – 3.480

Статистика

Уругвай не проигрывал Колумбии в 3 прошлых очных встречах – 2 победы и 1 ничья

Уругвай забивал минимум 2 гола в 4 из 5 предыдущих играх с Колумбией

Колумбия не побеждала в 7 из 10 прошлых поединках во всех турнирах

Прогноз

Сыграть ставку на победу Уругвая с форой (0) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.653. В пользу номинальных хозяев этой игры говорит и актуальная статистика очных встреч соперников, и тот факт, что уругвайская сборная надежно обороняется на турнире – два пропущенных гола в четырех играх.