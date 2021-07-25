«Заря» – «Александрия»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Украины «Заря» — «Александрия», который состоится 25 июля 2021 года

«Заря»

Главным достижением луганского клуба является тот факт, что они смогли сохранить своего тренера Юрия Скрипника. Команда в последние годы всегда претендует на самые высокие места и в первом матче УПЛ наверняка захочет набрать три очка и успешно стартовать. Клуб провел несколько успешных товарищеских матчей.

18 июля «Заря» обыграла «Днепр-1» в товарищеской встрече (1:0), а 13 числа команда оказалась сильнее «Аланияспора» (2:1).

«Александрия»

Для болельщиков клуба мало приятных новостей. Из команды ушел главный тренер, а также ее покинули много футболистов основного состава. Клуб смог подписать нескольких футболистов, однако в их качестве приходится сомневаться. Матч против «Зари» будет сложным испытанием для коллектива.

17 июля «Александрия» разошлась миром с «Кривбассом» (2:2), а 7 числа команда уступила «Колосу» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Заря» – 1.52

Ничья – 4.1

Победит «Александрия» – 6.7

Статистика

Шесть из семи последних матчей «Зари» закончились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей «Александрии» закончились ничейным результатом

Четыре последних встречи «Зари» и «Александрии» закончились ничьей в основное время

Шесть из семи последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.1. Луганский клуб несмотря на статус большого фаворита не всегда удачно начинает чемпионат, поэтому мы предполагаем, что команды не выявят победителя.