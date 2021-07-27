Пенальти по второму заходу

1627388082

вчера, 15:14

Занятные серии пенальти прошли во втором раунде квалификации Золотого Кубка КОНКАКАФ 2021.

6 июля было сыграно 3 матча. В одном из них серии пенальти не понадобилось: сборная Гаити со счётом 4:1 выиграла у Бермуд.

А вот две другие пары команд пробивали пенальти после матчей.

Сначала на стадионе в одном из городов Флориды ( США ) играли сборные Тринидада и Тобаго и Французской Гвианы. Основное время завершилось со счётом 1:1. Экстра-тайма не назначалось, сразу били пенальти. Начинали футболисты Французской Гвианы. Первые 5 ударов никто из игроков обеих команд не промахнулся. Пробили ещё по два игрока от каждой команды — счёт серии 7:7. Первый промах был у Кевина Римана из Французской Гвианы, отыгравшего весь матч. Из 7 голов у Французской Гвианы 4 забили вышедшие на замену футболисты. Игрок Тринидада и Тобаго Куртис Гонсалез забил последний, победный пенальти. Таким образом, тринидадцы реализовали все 8 своих попыток, и также 4 пенальти забили вышедшие на замену игроки. Счёт серии 8:7 в пользу Тринидада и Тобаго.

Через несколько часов на том же стадионе встретились Гватемала и Гваделупа. За 90 минут команды обменялись голами. Пришлось бить пенальти.

Начинала Гватемала. После первых 5 ударов счёт в серии был 4:4 — по разу не забили обе команды. Причём у Гондураса не забил первый бивший Марвин Себальос. Продолжили бить, пробили ещё каждая из команд по 5 ударов. И вновь было допущено лишь по одному промаху. Причём не забили в обеих командах игроки, бившие 10-й удар, и в обоих случаях вратари парировали эти удары. Счёт серии 8:8. Список бьющих закончился? Нет, есть ещё вратари обеих команд. Они выполняли одиннадцатые по счёту удары в серии, забив каждый друг другу. Счет всё равно равный 9:9, список бьющих исчерпан.

В хоккее, как известно, в серии буллитов после первых 5 обязательных бросков затем хоть все броски может выполнять один игрок, любой из списка. В футболе немного не так. Список бьющих снова в деле — по второму кругу, но в той же последовательности или в другой — это уже не важно.

Команды решили последовательность не нарушать. Марвин Себальос и во второй раз не смог реализовать пенальти. Он оба раза не попал ни в створ ворот, ни в каркас: первый удар его был выше перекладины, а второй низом и не сильно, но мимо стойки ворот. А Димитри Каваре из Гваделупы (вообще-то он играет в швейцарском клубе) и во второй раз реализовал пенальти. Счёт серии стал 10:9 в пользу Гваделупы.

Гваделупа, Тринидад и Тобаго и Гаити вышли в финальную стадию Золотого Кубка, который сейчас продолжается. Попала туда и Гватемала, заменив сборную Кюрасао, у которой обнаружилось повальное заражение ковидом.

Строгая последовательности пробивающих пенальти по второму заходу не всегда и соблюдается.

Например, на молодёжном чемпионате Европы 2007 г. в полуфинале Англия и Голландия нанесли каждая по 16 ударов в серии послематчевых пенальти. Список бьющих закончился, команды выполнили только по 10 ударов, а не по 11. Удалений в матче не было, но у англичан после всех замен один игрок (Онуоха) получил повреждение, и он не мог бить пенальти. В духе fair play и согласно правилам у голландцев также исключили одного человека из списка бьющих (Донк). Оба вратаря забили друг другу, англичанин бил седьмым, а голландец десятым. Бьющие игроки пошли по второму кругу.

Во втором заходе англичане придерживались ровно того же порядка, как и при пробитии первых 10 ударов. А вот голландцы совсем не придерживались первоначального порядка. Удары с 11-го по 16-й у них пробивали игроки, бившие в первом заходе со 2-го по 7-й удар. Проще говоря, самый первый бьющий у голландцев в серии (кстати, забивший) — в повторном заходе вообще не участвовал. А во втором заходе голландцы били совсем в другом порядке, чем в первом. Но это не противоречит правилам.

В другой известной серии пенальти в 1996 г. в Кубке Турции команды пробили по 17 ударов. Лишь последний удар игрока «Галатасарая» (кстати, игравшего под №13) парировал вратарь, а игрок «Генчлербирлиги» в последнем ударе был точен — 17:16 счёт серии. Обе команды на втором заходе строго придерживались порядка пробития, который был и при первых 11 ударах.

В чешском 5 дивизионе в 2016 г. команды пробили в серии пенальти 52 удара, все игроки, включая и вратарей, пробили как минимум по два раза. Ни одна из команд на втором заходе не соблюдала первоначальный порядок пробития. Да и на третьем заходе тоже — какой уж там порядок, побыстрее закончить бы.