ПСВ – «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов ПСВ — «Мидтьюлланд», который состоится 3 августа 2021 года

ПСВ

Нидерландский клуб уже несколько лет не может пробиться в групповой турнир Лиги Чемпионов, и в этом футбольном году команда наиболее близка к успеху. Команда обладает хорошим подбором футболистов и показывает качественный футбол. Однако, чемпионат Нидерландов еще не начался, поэтому коллектив провел только два официальных матча в квалификации Лиги Чемпионов, где очень уверенно прошел своего соперника.

21 июля ПСВ разгромил «Галатасарай» в первом матче квалификации Лиги Чемпионов (5:1), а 28 числа в ответном матче также был сильнее (2:1).

«Мидтьюлланд»

Команда из Дании вновь вступает в борьбу за попадание на главный турнир континента. Команда с большим трудом прошла завсегдатая Лиги Чемпионов «Селтик» и теперь их ждет новое испытание в виде одной из лучших команд Нидерландов. В чемпионате Дании «Мидтьюлланд» играет с переменным успехом и в трех турах набрал шесть очков.

31 июля «Мидтьюлланд» обыграл на выезде «Виборг» в чемпионате (2:0), а 28 числа только в дополнительное время одолел «Селтик» (2:1) в квалификации Лиги Чемпионов.

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСВ – 1.284

– 1.284 Ничья – 5.6

Победит «Мидтьюлланд» – 9.97

Статистика

ПСВ не знает поражений уже 13 матчей подряд во всех турнирах

не знает поражений уже 13 матчей подряд во всех турнирах Последние четыре матча «Мидтьюлланда» в основное время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

ПСВ не уходит с поля без забитого мяча больше 20 матчей подряд

не уходит с поля без забитого мяча больше 20 матчей подряд «Мидтьюлланд» не проигрывает на выезде уже четыре матча за последнее время

Прогноз