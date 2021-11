В Испании запустили «утку» о том, что Месси может остаться в «Барсе». А он уже двумя ногами в ПСЖ

Отец футболиста подтвердил переезд в Париж.

Переход одного из величайших футболистов современности (а для многих — единолично величайшего) из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» получается таким, каким и должен быть. Новый шаг в карьере Лионеля Месси окружают шутки и слезы, злорадство и сочувствие, радость от ожидания чего-то нового и грусть миллионов фанатов «Барселоны» по всему миру. А еще всевозможные слухи, догадки и инсайды. Хорошо, что всего так много, пусть даже истину можно уложить в двух строчках. Но лишнее внимание футболу не повредит, а переход Месси взбудоражил не только футбольный мир. Круги по воде идут далеко-далеко.

Прошедшей ночью испаноязычный аккаунт «Твиттера» La Porteria запустили очевидный пранк о том, что Месси все еще может остаться в «Барселоне». Якобы каталонский клуб ведет переговоры с Ла Лигой и чуть ли не собирает подписи в поддержку разрешения на увеличение потолка зарплат ради нового контракта Лео. Надежда — страшная штука, именно благодаря ей эту, с позволения сказать, «новость» разнесли по всему свету. Людям хочется верить в сказки, которые заканчиваются хэппи-эндом. А вдруг и это всего лишь розыгрыш? Подумаешь, фото Месси сняли с фасада «Камп Ноу»… Наверное, тоже часть игры.

А как вам такая история? Официальный болельщик «Барселоны» Хуан Бранко подал жалобу во французский суд и Европейскую комиссию Евросоюза с целью заблокировать переход Лионеля Месси в ПСЖ . Хуан Бранко оплатил работу адвоката, который помог составить ему юридически грамотные заявления, в которых утверждается, что французские футбольные власти и УЕФА не обеспечивают соблюдение своих собственных правил — финансового фейр-плей.

Бранко просит расследовать коррупционную составляющую в деятельности ПСЖ , выяснить, кто и на каких условиях помогает парижанам захватить футбольную Европу в обход действующих для всех клубов правил. Хуан уверен, что подписание Месси неизбежно приведет к нарушению финансового кодекса. Комиссия Евросоюза подтвердила получение жалобы и уведомила о том, что она будет рассмотрена «в соответствии со стандартными процедурами».

Отправившийся в крестовый поход против ПСЖ Хуан Бранко утверждает, что действия парижского клуба искажают конкуренцию в европейском футболе и наносят непосредственный ущерб болельщикам «Барселоны». Интересная позиция благородного «сосьос», в крике души которого слышится одна фраза: «Так не доставайся же ты никому!»

Столь осведомленный болельщик наверняка понимает, что «Барселона» не смогла подписать контракт с Лионелем Месси по похожим причинам. А еще Хуан Бранко мог выяснить, что по испанскому законодательству, Лео не мог играть за «Барселону» бесплатно или за символическое вознаграждение. Закон гласит, что зарплата специалистов по новому контракту не может понизиться более, чем на 50%. Убийственный контракт Месси, обошедшийся в 555 миллионов евро, убил даже перспективу дальнейшего сотрудничества.

Как ни брыкайся, а трансфер Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен» уже не отменить. Хорхе Месси сообщил, что контракт будет подписан сегодня, Лео с семьей вылетел в Париж, где будет представлен в качестве новичка ПСЖ на Эйфелевой башне. Фанатам «Барселоны» лучше не включать трансляцию и не смотреть на фото кумира в футболке парижского клуба с номером «30 на спине».

Но если взглянуть на эту ситуацию иначе, то каталонцы могут поблагодарить судьбу за то, что Месси уехал играть в другую страну. С глаз долой — из сердца вон. Представляете, если бы Диего Симеоне сумел убедить Лионеля присоединиться к Луису Суаресу в «Атлетико». Вот это была бы настоящая боль. Впрочем, встреча Месси и «Барселоны» в новом сезоне по-прежнему не исключена. Признайтесь, вы тоже хотите, чтобы ПСЖ и «Барса» встретились в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

Лионель Месси — чуть ли не главный претендент на «Золотой мяч» по итогам 2021 года, а титул «Инсайдер года» должен достаться главному редактору и ведущему испанской передачи о футболе El Chiringuito Хосепу Педреролю. В январе этот инсайдер-предсказатель объявил, что Серхио Рамос и Лионель Месси начнут сезон 2021/22 в составе ПСЖ . Над Педреролем громко смеялись, а сейчас ему звонят, чтобы извиниться и выразить почтение. Кстати, третья большая ставка дона Хосепа — переход Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» в августе. Проверим-проверим.

Что касается расписания Месси в ближайшие часы, ESPN утверждает, что во вторник Лионель пройдет медицинский осмотр, а пресс-конференция, которая изначально должна была состояться сегодня вечером, перенесена на среду из-за сложностей в организации, вызванных огромным интересом мировых СМИ к первому появлению аргентинца на публике в качестве футболиста ПСЖ . У стадиона «Парк де Пренс» уже собрались болельщики «Пари Сен-Жермен», они ждут явления Месси(и). Ждать им осталось недолго. «Парк Принцев» вот-вот увидит Короля.

