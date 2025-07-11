«Челси» пора прощаться с Джексоном. Это не уровень «аристократов», уже нашли альтернативу

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11 июля 2025, 13:03

Новички вытесняют проблемного форварда.

Расточительность с моментами – ужасный недостаток

Футболист довольно работоспособный, по этой части к нему вопросов минимум. И какую-то планку результативности он держит – в дебютном сезоне АПЛ отметился 14 забитыми мячами в 35 матчах, а в минувшем чемпионате забил 10 голов за 30 игр. Но на этом фоне выделяются его проблемы с реализацией – а они не просто проскальзывают. Они сквозят. Сколько было моментов, когда выходящий на завершение Николас бил по воробьям?

Тот же Клубный Чемпионат мира – показательный пример. Лондонцы дошли до финала, готовятся сыграть с «Пари Сен-Жермен» – но основной, казалось бы, форвард к этому приложил минимум усилий. Он лишь раз вышел в стартовом составе, отметился только одной голевой передачей. И после лишь дважды выходил на поле после 60-й минуты. Результативных действий после той голевой больше так и не было.

Апогей же случился в полуфинале с «Флуминенсе». До этого футболист уже провалил игру с «Фламенго», получив удаление. В матче плей-офф тоже оказалось не так просто – лондонцы открыли счёт на 18-й минуте и только после перерыва увеличили преимущество. У Джексона был шанс снять все вопросы о победителе на 80-й минуте – но вместо того, чтобы выкатить ассист на Палмера, Николас пробил сам. Причём мимо.

Не подходит лондонцам

Да, «аристократы» значительно просели с момента смены владельца. Команда покинула пул фаворитов Лиги чемпионов и даже саму ЛЧ , по итогам второго сезона в эпоху Боэли оказавшись только в Лиге конференций. Только сейчас Энцо Мареска наводит порядок в клубе – сформировал устойчивый костяк, упорядочил текучку состава, начал избавляться от игроков, которые не входят в его планы.

Да, хандра продолжается до сих пор. Только по итогам минувшей кампании лондонцы вернулись в ЛЧ – при этом время показало, что проект ещё крайне нестабилен. «Синие» могут даже «Ливерпулю» оказывать конкуренцию, но в любой момент всё может разрушиться – и лидеры команды ничего не смогут сделать.

Всё это так. Но команда развивается. И если в момент, когда в клубе творился хаос, уровень Джексона хотя бы соответствовал возможностям, то теперь нет. Сейчас лондонцы снова в ЛЧ – и хотят укрепить свои позиции, снова бороться за трофеи. Такой команде нужен либо перспективный нападающий, который даст выхлоп на длительной дистанции, либо сложившийся элитный снайпер. Джексон не подходит ни под одну из категорий.

Неудачи на рынке спасали сенегальца

С нападающими у «Челси» настоящее проклятие – единицам удаётся заиграть в команде, даже если привозят топ-форварда. Так, в составе лондонцев провалились Ромелу Лукаку и Тимо Вернер. В последние годы лондонцы продолжали поиски нападающего. Тот же Лукаку не смог заиграть в составе лондонцев и пошёл по арендам, когда Николас только появился в «Челси». Успех Ромелу в Италии и продажа в «Наполи» избавила от необходимости с ним конкурировать.

Наиболее же ярким среди других претендентов на усиление был Виктор Осимхен. Нигериец и сам хотел покинуть «Наполи» – он перерос команду, и в то же время в клубе случился кризис, начались ссоры и взаимное недовольство. При этом неаполитанцы много потратили на своего лидера – и хотели отбить вложенное. Поэтому договориться лондонцам так и не удалось – а бельгийский футболист отправился в Турцию на правах аренды.

Уже привезли игроков на эту позицию

Покупка двух нападающих этим летом – самый красноречивый жест. Промахи Джексона в «Челси» терпеть больше не собираются. «Аристократы» обратились к внутреннему рынку, где нашли сразу двух молодых форвардов: 22-летнего Лиама Делапа и 23-летнего Жоао Педро. Первый выпустился из академии «Ман Сити», несколько сезонов провёл в Чемпионшипе, а в минувшем чемпионате помогал «Ипсвичу» бороться за сохранение места в элите. В первый полноценный сезон в АПЛ Лиам уже забил 12 мячей. Педро вот уже два сезона провёл в «Брайтоне» и стал основной функцией «чаек» в атаке. В минувшем чемпионате за 27 игр у него 10 голов и шесть ассистов.

Оба успели сыграть на Клубном ЧМ , хотя Педро приехал уже по ходу турнира. Лиам отметился голевой в первом туре против «Лос-Анджелеса», Жоао сыграл лишь в двух матчах, но зато в полуфинале выдал перформанс – отгрузил дубль «Флуминенсе» и самостоятельно вывел «Челси» в финал. Оба потихоньку интегрируются в состав, у обоих есть необходимые для Марески качества – и Джексон в такой ситуации становится третьим лишним.

На Джексона есть спрос

Форвард – не уровень «Челси», если команда претендует на борьбу за чемпионство и решающие стадии Лиги чемпионов. Но никто не мешает ему сбавить требования при поиске команды, найти вариант попроще. Среди таких на сенегальца есть спрос. По последним данным, игрока хотят видеть в своих рядах топ-клубы Италии: «Ювентус», «Наполи» и «Милан». Туринцы уже привезли Дэвида, у неаполитанцев есть Лукаку, также селекционеры ведут Нуньеса и Лоренцо Лукки, так что Николас для них тоже не в приоритете. А вот «россонери» с форвардом испытывают проблемы – Хименес не тянет на топ-нападающего, а качественной альтернативы ему в составе нет.

Плюс Аллегри не ставит какой-то искромётный системный футбол, готов играть просто – в такой парадигме и Джексону не придётся забивать голову дополнительными задачами. Вполне вероятно, что клуб и игрок найдут друг друга, сложится плодотворный союз – так что Николасу мало смысла держаться за «Челси». Переход в «Милан» пошёл бы на пользу всем.