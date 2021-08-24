«Брондбю» – «Зальцбург»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Брондбю» — «Зальцбург», который состоится 25 августа 2021 года

«Брондбю»

Команда из Дании хорошо провела выездной матч и даже вела в счете, однако соперник смог вырвать победу на последних минутах встречи. Положение у коллектива не такое безнадежное, ведь отыграть требуется всего один мяч. А в чемпионате Дании у клуба не очень хорошая ситуация, давно нет побед и как итог текущее девятое место.

21 августа «Брондбю» разошелся миром с «Оденсе» (2:2), а 17 числа команда уступила на выезде «Зальцбургу» (1:2).

«Зальцбург»

Австрийский клуб имел определенные проблемы в первом матче, поэтому смог добиться лишь минимальной победы, которая не дает уверенности перед ответной встречей. Команда имеет несколько талантливых атакующих полузащитников, от которых зависит креатив команды в атаке, а поэтому оппоненту придется не только думать об атаке, но и не забывать пресекать резкие выпады соперника в сторону своих ворот.

21 августа «Зальцбург» обыграл на своем поле «Аустрию» Клагенфурт (3:1), а 17 августа дожали «Брондбю» в Лиге Чемпионов (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брондбю» – 6.44

Ничья – 4.6

Победит «Зальцбург»– 1.502

Статистика

«Брондбю» не может выиграть уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Зальцбург» проиграл только одну игру из последних 15 матчей во всех турнирах

Клуб из Дании забивал на своем поле в 18 из 20 последних матчах

Четыре из пяти последних матчей «Брондбю» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Зальцбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.502. Австрийцы не будут большими силами идти вперед, но «Брондбю» будет вынужден открываться, что позволит сопернику выбегать в разящие контратаки. Предполагаем победу гостей в 1-2 мяча в основное время.