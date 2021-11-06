«РБ Лейпциг» – «Боруссия» Д. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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06 ноября 2021, 12:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» – «Боруссия» Д, который состоится 6 ноября 2021 года

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» смог набрать первое очко в Лиге Чемпионов, вырвав ничью на последних минутах с ПСЖ , однако это вряд ли поможет коллективу выйти в плей-офф. В Бундеслиге коллектив смог улучшить свои результаты и теперь находится на восьмом месте с 15 очками. В предстоящем матче команде не сможет четыре футболиста, однако у тренерского штаба должно хватить ресурсов, чтобы конкурировать с одним из лидеров чемпионата.

30 октября «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Айнтрахтом» Ф (1:1), а 23 числа команда крупно обыграла «Гройтер Фюрт» (4:1).

«Боруссия» Д

У «черно-желтых» не все гладко в Лиге Чемпионов и два поражения от «Аякса» заставляют болельщиков задуматься. Тем не менее, в Бундеслиге у клуба из Дортмунда текущее второе место и всего одно очко отставания от «Баварии». Команда показывает стабильный футбол во внутреннем первенстве и набирает очки в каждом матче. Главной проблемой является большое количество травмированных футболистов.

30 октября «Боруссия» Д уверенно обыграла «Кельн»(2:0), а 23 октября команда на выезде одолела «Арминию» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Лейпциг» – 1.961

Ничья – 3.89

Победит «Боруссия» Д – 3.88

Статистика

«Боруссия» Д выиграла шесть матчей из десяти последних во всех турнирах, а «РБ Лейпциг» одержал четыре победы

«РБ Лейпциг» забивает в 13 домашних матчах подряд

«Боруссия» Д выиграла четыре последних встречи у «РБ Лейпциг»

Пять из семи последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Боруссии» Д с форой (0), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.91. Клуб из Дортмунда более стабилен в чемпионате и постарается не отставать от лидера как можно дольше. Предполагаем минимальную победу «Боруссии» Д со страховкой.