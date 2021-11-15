Уэльс – Бельгия. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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15 ноября 2021, 15:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации ЧМ 2022 Уэльс – Бельгия, который состоится 16 ноября 2021 года

Уэльс

Сборная Уэльса сделала все возможное в последних матчах, чтобы занять второе место в группе и попасть в плей-офф турнира. На данный момент команда набрала 14 очков и опережает своего конкурента на три пункта. Таким образом, Уэльс устраивает ничья в предстоящей встрече, которая позволит сохранить за собой вторую позицию. Матч с Бельгией обещает быть очень интересным и напряженным. В случае поражения у коллектива будет хуже разница мячей, чем у Чехии, поэтому такой вариант не устраивает тренерский штаб.

13 ноября Уэльс крупно обыграл Беларусь (5:1), а 11 октября команда оказалась сильнее Эстонии на выезде (0:1).

Бельгия

Подопечные Роберто Мартинеса уже обеспечили себе первое место и путевку на ЧМ 2022 в Катар. У тренерского штаба подобрался отличный состав, который без проблем преодолел все препятствия и прогнозируемо выиграл свою группу. В матче с Уэльсом Мартинес может дать шанс нескольким неосновным игрокам, так как этот поединок ничего не решает для бельгийцев. Команда имеет потрясающую разницу забитых и пропущенных (24:5) и набрала 19 очков, лишь один раз сыграв вничью.

13 ноября Бельгия обыграла на своем поле Эстонию (3:1), а 10 октября уступила Италии в Лиге Конференций (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Уэльс – 3.4

Ничья – 3.29

Победит Бельгия – 2.3

Статистика

Уэльс не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Шесть из семи последних матчей Бельгии завершились тоталом больше 2.5 мячей

Уэльс выиграл два из трех последних матчей с Бельгией

Пять из восьми последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.29. Предполагаем, что Бельгия не будет тратить много сил и идти большими силами вперед, а хозяева смогут набрать важное очков и занять второе место в группе.