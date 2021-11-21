«Дженоа» — «Рома». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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21 ноября 2021, 14:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Дженоа» — «Рома», который состоится 21 ноября 2021 года

«Дженоа»

К команде сейчас прикованы взгляды многих любителей футбола, ведь накануне главным тренером был назначен Андрей Шевченко. Коллектив идет только на 17 месте с 9 очками, и украинский специалист был призван исправить данную ситуацию. В матче со столичной «Ромой» клубу не смогут помочь сразу семь футболистов по различным причинам, поэтому тренерскому штабу придется довериться оставшимся игрокам.

05 ноября «Дженоа» разошлась миром с «Эмполи» (2:2), а 31 октября не смогла на своем поле одолеть «Венецию» (0:0).

«Рома»

У подопечных Жозе Моуриньо в последних матчах совсем не складывается игра. Команда не может победить уже несколько поединков, что приводит в большое разочарование многочисленную армию болельщиков клуба. Перед стартом очередного тура для себя римляне занимают восьмое место с 19 очками, однако в случае победы могут продвинуться сразу на три позиции вверх.

07 ноября «Рома» неожиданно проиграла новичку Серии А «Венеции» (2:3), а 31 числа на своем поле уступила «Милану» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дженоа» – 4.88

Ничья – 3.96

Победит «Рома» – 1.763

Статистика

Шесть из восьми последних матчей «Дженоа» завершились ничейным результатом

Четыре последних поединка римского клуба закончились исходом «обе забьют»

«Рома» выиграла три последние игры с «Дженоа»

Восемь из десяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.96. У каждого из коллективов есть серьезные проблемы с результатами, и мы предполагаем, что рисковать никто не станет. Прогнозируем малорезультативную ничью в этой встрече.