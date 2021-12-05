«Сельта» — «Валенсия». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Сельта» — «Валенсия», который состоится 5 декабря 2021 года

«Сельта»

«Сельта» в последних сезонах не показывает игры, которую ожидают от них болельщики, и находится в нижней части турнирной таблицы. Вряд ли от коллектива можно ожидать борьбы за зону еврокубков. Клуб занимает только 14 место и набрал 16 очков, что на 23 пункта меньше, чем у лидера чемпионата Испании. В предстоящей игре с «Валенсией» команде не сможет помочь один футболист с мышечной травмой.

30 ноября «Сельта» обыграла «Эбро» в кубке Испании (5:0), а 27 ноября оказалась сильнее «Алавеса» в чемпионате (2:1).

«Валенсия»

Команда стартовала хорошо, только в стартовых турах Примеры, а дальше результаты пошли на спад. Тем не менее, коллектив не проигрывает уже несколько матчей во внутреннем первенстве и идет на 12 месте с 16 набранными очками. «Валенсия» имеет хорошую возможность побороться за максимум очков с нестабильной «Сельтой», но ситуацию осложняют дисквалификации и травмы нескольких игроков, которые будут недоступны для тренерского штаба.

2 декабря «Валенсия» обыграла в кубке Испании «Utrillas» (3:0), а 27 числа сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сельта» – 2.14

Ничья – 3.38

Победит «Валенсия» – 3.95

Статистика

Оба коллектив не проигрывают по пять матчей подряд во всех турнирах

«Валенсия» выиграла всего два матча из десяти последних на выезде

Восемь из десяти последних матчей между клубами на поле «Сельты» завершились исходом «обе забьют»

Пять из семи встреч команд за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.38. Команды нуждаются в очках и будут играть осторожно, с большим упором на защитные действия. Предполагаем, что клубы смогут отличиться в воротах друг друга но победителя не выявят.