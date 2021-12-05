«Сельта» — «Валенсия». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Сельта» — «Валенсия», который состоится 5 декабря 2021 года
«Сельта»
«Сельта» в последних сезонах не показывает игры, которую ожидают от них болельщики, и находится в нижней части турнирной таблицы. Вряд ли от коллектива можно ожидать борьбы за зону еврокубков. Клуб занимает только 14 место и набрал 16 очков, что на 23 пункта меньше, чем у лидера чемпионата Испании. В предстоящей игре с «Валенсией» команде не сможет помочь один футболист с мышечной травмой.
30 ноября «Сельта» обыграла «Эбро» в кубке Испании (5:0), а 27 ноября оказалась сильнее «Алавеса» в чемпионате (2:1).
«Валенсия»
Команда стартовала хорошо, только в стартовых турах Примеры, а дальше результаты пошли на спад. Тем не менее, коллектив не проигрывает уже несколько матчей во внутреннем первенстве и идет на 12 месте с 16 набранными очками. «Валенсия» имеет хорошую возможность побороться за максимум очков с нестабильной «Сельтой», но ситуацию осложняют дисквалификации и травмы нескольких игроков, которые будут недоступны для тренерского штаба.
2 декабря «Валенсия» обыграла в кубке Испании «Utrillas» (3:0), а 27 числа сыграла вничью с «Райо Вальекано» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сельта» – 2.14
- Ничья – 3.38
- Победит «Валенсия» – 3.95
Статистика
- Оба коллектив не проигрывают по пять матчей подряд во всех турнирах
- «Валенсия» выиграла всего два матча из десяти последних на выезде
- Восемь из десяти последних матчей между клубами на поле «Сельты» завершились исходом «обе забьют»
- Пять из семи встреч команд за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.38. Команды нуждаются в очках и будут играть осторожно, с большим упором на защитные действия. Предполагаем, что клубы смогут отличиться в воротах друг друга но победителя не выявят.