«Севилья» — «Атлетико». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Севилья» — «Атлетико», который состоится 18 декабря 2021 года
«Севилья»
«Севилья» проводит очень сильный сезон несмотря на то, что команда не смогла выйти в плей-офф Лиги Чемпионов. В чемпионате Испании коллектив занимает второе место и набрал 34 очка, а отставание от лидера составляет восемь очков, при этом у подопечных Лопетеги одна игра в запасе. В центральном матче тура с чемпионом Испании тренерский штаб не сможет рассчитывать сразу на шесть футболистов.
15 декабря «Севилья» только в серии пенальти прошла «Андрач» (2:1) в кубке Испании, а 11 числа команда на выезде обыграла «Атлетик» (1:0).
«Атлетико»
Команда Диего Симеоне в последнем месяце чередует победы и поражения, что говорит об отсутствии стабильности в коллективе. Тем не мене, клуб держится в первой четверке чемпионата Испании и при осечках оппонентов сразу пытается воспользоваться ими, чтобы сократить отставание. После 16 туров «матрасники» набрали 29 очков и отстает от своих «соседей» по городу уже на 14 пунктов. Под вопросом остается участие в предстоящей встрече одного из лидеров команды Антуана Гризманна.
12 декабря «Атлетико» проиграл на выезде «Реалу» Мадрид (0:2), а седьмого числа команда выиграла важный выездной матч с «Порту» в Лиге Чемпионов (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Севилья» – 2.95
- Ничья – 3.01
- Победит «Атлетико» – 2.85
Статистика
- «Севилья» проиграла три матча из десяти последних во всех турнирах, а «Атлетико» проиграл четыре раза
- «Севилья» забивает в 15 домашних матчах подряд во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей команд на поле «Севильи» завершились итогом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Севильи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.95. «Матрасники» находятся не в самых лучших физических кондициях, и мы предполагаем, что хозяева окажутся сильнее в этом поединке. Центральный матч тура обещает быть интересным и напряженным, который без сомнения понравится болельщикам.