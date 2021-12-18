«Севилья» — «Атлетико». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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18 декабря 2021, 12:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Севилья» — «Атлетико», который состоится 18 декабря 2021 года

«Севилья»

«Севилья» проводит очень сильный сезон несмотря на то, что команда не смогла выйти в плей-офф Лиги Чемпионов. В чемпионате Испании коллектив занимает второе место и набрал 34 очка, а отставание от лидера составляет восемь очков, при этом у подопечных Лопетеги одна игра в запасе. В центральном матче тура с чемпионом Испании тренерский штаб не сможет рассчитывать сразу на шесть футболистов.

15 декабря «Севилья» только в серии пенальти прошла «Андрач» (2:1) в кубке Испании, а 11 числа команда на выезде обыграла «Атлетик» (1:0).

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне в последнем месяце чередует победы и поражения, что говорит об отсутствии стабильности в коллективе. Тем не мене, клуб держится в первой четверке чемпионата Испании и при осечках оппонентов сразу пытается воспользоваться ими, чтобы сократить отставание. После 16 туров «матрасники» набрали 29 очков и отстает от своих «соседей» по городу уже на 14 пунктов. Под вопросом остается участие в предстоящей встрече одного из лидеров команды Антуана Гризманна.

12 декабря «Атлетико» проиграл на выезде «Реалу» Мадрид (0:2), а седьмого числа команда выиграла важный выездной матч с «Порту» в Лиге Чемпионов (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 2.95

Ничья – 3.01

Победит «Атлетико» – 2.85

Статистика

«Севилья» проиграла три матча из десяти последних во всех турнирах, а «Атлетико» проиграл четыре раза

«Севилья» забивает в 15 домашних матчах подряд во всех турнирах

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей команд на поле «Севильи» завершились итогом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Севильи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.95. «Матрасники» находятся не в самых лучших физических кондициях, и мы предполагаем, что хозяева окажутся сильнее в этом поединке. Центральный матч тура обещает быть интересным и напряженным, который без сомнения понравится болельщикам.