«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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15 января 2022, 09:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 15 января 2022 года

«Астон Вилла»

Команда при Стивене Джерарде неплохо усилила состав и в ближайших матчах постарается набирать очки, чтобы улучшить свое турнирной положение. «Астон Вилла» идет только на 14 месте и набрала 22 очка, что является результатом ниже среднего. В матче с «красными дьяволами» хозяева постараются использовать ошибки соперника и побороться за очки. Статистика забитых мячей клуба (25:30), поэтому тренерскому штабу необходимо поработать над обороной.

10 января «Астон Вилла» минимально проиграла «Манчестер Юнайтед» (0:1) в кубке ФА , а второго числа уступил в АПЛ «Брентфорду» (1:2).

«Манчестер Юнайтед»

В прошлом матче чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» прервал свою серию без поражений из нескольких матчей. Коллектив занимает непривычное для себя седьмое место в турнирной таблице и набрал 31 очко, что на 22 балла меньше, чем у лидера. Главной задачей клуба остается попадание в топ-4, которое даст право сыграть в Лиге Чемпионов. В предстоящем матче подопечные Ральфа Рангника попробуют повторить недавний успех кубкового поединка с «Астон Виллой».

10 января «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Астон Виллы» в кубке ФА (1:0), а третьего числа минимально уступил «Вулверхэмптону» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» – 2.96

Ничья – 3.5

Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.44

Статистика

«Астон Вилла» проиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» забивал в 17 матчах подряд на выезде

«Астон Вилла» проиграла три из четырех последних матчей с «Манчестер Юнайтед»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.44. «Астон Вилла» под руководством Джерарда еще не до конца освоилась и навязать реальную борьбу «красным дьяволам» будет проблематично. Прогнозируем победу гостей в этом поединке.