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Португалия. Кубок Лиги 2021/2022

15 января 2022, 20:16

Формат кубка:

  • Первый раунд – Одноматчевые матчи между всеми командами Сегунды (за исключением резервных), с десятью командами Примеры, занявшими 7-16–е места в предыдущем сезоне, и двумя командами, вышедшими из в высшую лигу.
  • Второй раунд – Одноматчевые матчи между победителями первого раунда и двумя командами Примеры, занявшими 5-е и 6-е места в предыдущем сезоне. Победители выходят в следующий раунд.
  • Третий раунд – Четыре группы из трех команд играют в формате одного раунда, в каждой из которых по два победителя второго раунда и одна из четырех лучших команд Примеры, предыдущего сезона. Победители групп выходят в следующий раунд.
  • Четвёртый раунд – Полуфиналы и финал, матчи проводятся на нейтральных полях.

В случае равенства очков места команд в таблице определяются таким образом:

1. Общая разница мячей.

2. Забитые голы.

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shlomo
shlomo
15 января в 20:18
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