Португалия. Кубок Лиги 2021/2022

Формат кубка:
- Первый раунд – Одноматчевые матчи между всеми командами Сегунды (за исключением резервных), с десятью командами Примеры, занявшими 7-16–е места в предыдущем сезоне, и двумя командами, вышедшими из в высшую лигу.
- Второй раунд – Одноматчевые матчи между победителями первого раунда и двумя командами Примеры, занявшими 5-е и 6-е места в предыдущем сезоне. Победители выходят в следующий раунд.
- Третий раунд – Четыре группы из трех команд играют в формате одного раунда, в каждой из которых по два победителя второго раунда и одна из четырех лучших команд Примеры, предыдущего сезона. Победители групп выходят в следующий раунд.
- Четвёртый раунд – Полуфиналы и финал, матчи проводятся на нейтральных полях.
В случае равенства очков места команд в таблице определяются таким образом:
1. Общая разница мячей.
2. Забитые голы.