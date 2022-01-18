«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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18 января 2022, 16:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 19 января 2022 года

«Брентфорд»

Новичок АПЛ попал не в самую лучшую ситуацию в этом отрезке сезона и смог набрать только три очка в пяти последних поединках. Команда потеряла свою игру и на данный момент занимает только 14 место, набрав 23 очка, а соперников из зоны вылета опережает на 10 пунктов. Несмотря на небольшой запас, коллективу необходимо собраться с силами и добывать результат в следующих матчах, чтобы не беспокоиться о сохранении места в АПЛ на следующий год.

16 января «Брентфорд» крупно проиграл «Ливерпулю» (0:3), а 11 числа уступил на выезде «Саутгемптону» (1:4).

«Манчестер Юнайтед»

В стане «красных дьяволов» существуют определенные проблемы, которые мешают клубу конкурировать за более высокие места. «Манчестер Юнайтед» выиграл только два матча из пяти последних и не опустился уже на седьмую позицию, что очень разочаровывает болельщиков и руководство. Матч с «Брентфордом», который находится в кризисе, может стать хорошей возможностью набрать максимальное количество очков.

15 января «Манчестер Юнайтед» не смог удержать победу с «Астон Виллой» (2:2), а 10 числа обыграл ту же «Астон Виллу» в кубке ФА (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брентфорд» – 4.77

Ничья – 3.51

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.847

Статистика

Четыре последних матча «Брентфорда» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Манчестер Юнайтед» забивает уже в 19 матчах подряд на выезде

Семь из десяти последних матчей «красных дьяволов» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Последних товарищеский поединок между клубами завершился ничейным результатом (2:2).

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.847. Между клубами большая разница в классе, и мы предполагаем, что гости смогут найти ресурсы, чтобы добыть три выездных очка. Прогнозируем победу «Манчестер Юнайтед».