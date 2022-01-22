«Байер» — «Аугсбург». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Байер» — «Аугсбург», который состоится 22 января 2022 года
«Байер»
Клуб из Леверкузена продолжает борьбу за самые высокие места и надеется по итогам сезона квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Перед стартом очередного тура «Байер» идет на третьем месте с 32 набранными очками, однако отставание от лидера составляет уже 14 баллов. В предстоящем поединке с командой из нижней части таблицы от «фармацевтов» ждут только победы и трех очков, которые позволят сохранить свою позицию.
15 января «Байер» обыграл на выезде «Боруссию» М (2:1), а восьмого числа команда сыграла вничью на своем поле с «Унион Берлин» (2:2).
«Аугсбург»
«Аугсбург» редко выигрывает в чемпионате и часто заканчивает свои поединки ничейным результатом. Коллектив занимает 16 место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков, чего мало, чтобы чувствовать себя в безопасности относительно зоны вылета. Выездной поединок с одним из лидеров Бундеслиги будет крайне сложным, поэтому тренерскому штабу необходимо создать качественный план на игру и четко его придерживаться для достижения результата.
15 января «Манчестер Сити» обыграл «Челси» (1:0) в чемпионате, а седьмого января оказался сильнее «Свидон Тауна» (4:1) в кубке ФА.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Байер» – 1.465
- Ничья – 4.81
- Победит «Аугсбург» – 7.38
Статистика
- Семь из десяти последних матчей «Байера» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Аугсбург» выиграл всего один выездной матч из десяти последних во всех турнирах
- «Байер» одержал шесть побед в семи последних встречах с «Аугсбургом»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами в Леверкузене завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Байера» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.23. «Аугсбург» неважно выступает в выездных матчах, а «Байер» готов бороться за медали чемпионата Германии. Прогнозируем уверенную домашнюю победу «фармацевтов».