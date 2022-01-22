«Байер» — «Аугсбург». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Байер» — «Аугсбург», который состоится 22 января 2022 года

«Байер»

Клуб из Леверкузена продолжает борьбу за самые высокие места и надеется по итогам сезона квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Перед стартом очередного тура «Байер» идет на третьем месте с 32 набранными очками, однако отставание от лидера составляет уже 14 баллов. В предстоящем поединке с командой из нижней части таблицы от «фармацевтов» ждут только победы и трех очков, которые позволят сохранить свою позицию.

15 января «Байер» обыграл на выезде «Боруссию» М (2:1), а восьмого числа команда сыграла вничью на своем поле с «Унион Берлин» (2:2).

«Аугсбург»

«Аугсбург» редко выигрывает в чемпионате и часто заканчивает свои поединки ничейным результатом. Коллектив занимает 16 место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков, чего мало, чтобы чувствовать себя в безопасности относительно зоны вылета. Выездной поединок с одним из лидеров Бундеслиги будет крайне сложным, поэтому тренерскому штабу необходимо создать качественный план на игру и четко его придерживаться для достижения результата.

15 января «Манчестер Сити» обыграл «Челси» (1:0) в чемпионате, а седьмого января оказался сильнее «Свидон Тауна» (4:1) в кубке ФА .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 1.465

Ничья – 4.81

Победит «Аугсбург» – 7.38

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Байера» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Аугсбург» выиграл всего один выездной матч из десяти последних во всех турнирах

«Байер» одержал шесть побед в семи последних встречах с «Аугсбургом»

Четыре из пяти последних матчей между клубами в Леверкузене завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Байера» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.23. «Аугсбург» неважно выступает в выездных матчах, а «Байер» готов бороться за медали чемпионата Германии. Прогнозируем уверенную домашнюю победу «фармацевтов».