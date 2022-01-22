«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д, который состоится 22 января 2022 года

«Хоффенхайм»

Команда на протяжении всего чемпионата проявляет свой характер и добыла самое большое количество волевых побед в сезоне. «Хоффенхайм» занимает четвертое место в турнирной таблице и набрал 31 очко, а отставание от лидера Бундеслиги насчитывает 15 баллов. При успешной игре во второй половине сезона у коллектива есть хорошие шансы побороться даже за первую четверку, которая позволит выступать в Лиге Чемпионов на следующий сезон

19 января «Хоффенхайм» крупно проиграл на своем поле «Фрайбургу» в кубке Германии (1:4), а 15 числа команда уступила на выезде «Унион Берлин» (1:2) в чемпионате.

«Боруссия» Д

Дортмундский клуб показывает интересный и результативный футбол, однако иногда допускает осечки. Несколько дней назад коллектив неожиданно проиграл в кубке Германии лидеру второй Бундеслиги «Санкт-Паули» (1:2) и покинул турнир. В чемпионате же «Боруссия» Д идет на втором месте с 40 очками и отстает от лидера на шесть пунктов. В предстоящем матче «шмели» постараются не терять очки и как минимум сохранить отставание от «Баварии».

14 января «Боруссия» Д разгромила на своем поле «Фрайбург» (5:1), а восьмого января оказалась сильнее «Айнтрахта» Ф (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хоффенхайм» – 3.32

Ничья – 4.15

Победит «Боруссия» Д – 2.08

Статистика

Восемь последних матчей «Хоффенхайма» завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» Д выиграла только три матча из десяти последних на выезде

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» Д выиграла только один матч на выезде у «Хоффенхайма» из восьми последних

Прогноз

Поставить на победу «Боруссии» Д, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. «Хоффенхайм» в последних матчах выглядит не очень убедительно, но на его стороне статистика личных встреч на своем стадионе. Тем не менее, предполагаем, что в этот раз «желто-черные» окажутся сильнее и добудут победу.