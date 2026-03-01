«Реал» Мадрид – «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772386367

вчера, 20:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Реал» Мадрид – «Хетафе», который состоится 2 марта 2026 года.

«Реал» Мадрид

«Реал» справился со своим соперником в Лиге чемпионов и теперь может заниматься борьбой с «Барселоной» за золотые медали Ла Лиги. Коллектив на данный момент располагается на втором месте с 60 баллами и отстает на четыре пункта от конкурента, но имеет игру в запасе. Хозяева рассчитывают лишь на победу, которая снова поможет сократить отставание до минимума.

Два последних матча «Реала» завершились победой над «Бенфикой» (2:1) в Лиге чемпионов и неудачей с «Осасуной» (1:2) в Ла Лиге.

«Хетафе»

«Хетафе» начал хоть немного побеждать после длинной неудачной серии и это радует болельщиков клуба. Тем не менее, коллектив располагается на 13 месте с 29 баллами и лишь на пять пунктов опережает зону вылета. Гости понимают свои шансы против «Реала» на выезде, но сделают все от себя зависящее, чтобы выглядеть достойно на фоне такого соперника.

Два последних поединка «Хетафе» завершились поражением от «Севильи» (0:1) на своем поле и победой над «Вильярреалом» (2:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Реал» Мадрид – 1.32

Ничья – 5.4

Победа «Хетафе» – 11

Статистика

«Реал» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Хетафе» проиграл четыре из семи последних встреч на выезде

Девять из десяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Реала» с форой (-2), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.7. Предполагаем, что это будет удачный день для «сливочных», где они одержат крупную победу, реализовав большинство своих моментов.