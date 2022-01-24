КПР — «Суонси». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа КПР — «Суонси», который состоится 25 января 2022 года

КПР

После нескольких неудач в чемпионате КПР нашел свою игру и выиграл последние четыре поединка. Это помогло коллективу забраться на четвертую позицию в турнирной таблице Чемпионшипа с 47 набранными очками. Отрыв от лидера составляет 10 пунктов, но второму месту команда проигрывает всего два очка и имеет игру в запасе. В предстоящем матче с «Суонси» футболисты приложат все усилия, чтобы вырваться на второе место и обрести дополнительную уверенность в собственных силах.

22 января КПР обыграл на выезде «Ковентри Сити» (2:1), а 15 числа оказался сильнее «Вест Бромвича» на своем стадионе (1:0).

«Суонси»

В отличие от КПР , коллективу из Уэльса похвастаться нечем в этом сезоне Чемпионшипа. «Суонси» редко выигрывает и перед очередным туром занимает низкое для себя 17 место в турнирной таблице. Перед клубом стоит задача скорее сохранения прописки во второй по силе лиге Англии, чем о борьбе за повышение в классе. Команда имеет отрицательную статистику забитых и пропущенных мячей (28:32) и улучшить ее в нынешней встрече будет очень непросто.

22 января «Суонси» обыграл на своем поле «Престон» (1:0), а 15 января команда разошлась миром с «Хаддерсфилдом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит КПР – 2.17

– 2.17 Ничья – 3.56

Победит «Суонси» – 3.5

Статистика

КПР проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах, а «Суонси» уступил в пяти встречах

проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах, а «Суонси» уступил в пяти встречах «Суонси» забивал на выезде только в шести из десяти последних поединках

Последние три матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

КПР выиграл пять матчей у «Суонси» на своем поле из десяти за последнее время

Прогноз