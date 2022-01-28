«Престон» — «Бристоль Сити». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Престон» — «Бристоль Сити» который состоится 29 января 2022 года
«Престон»
Команда располагается в середине турнирной таблицы и проиграла всего один поединок в пяти последних турах. «Престон» занимает 13 место и набрал 36 очков, что на восемь баллов меньше, чем у последнего клуба в зоне плей-офф. Чтобы навязать борьбу за более высокие места тренерскому штабу следует поработать с футболистами над обороной, ведь «Престон» пропустил уже 33 мяча.
26 января «Престон» обыграл «Вест Бромвич» на выезде (2:0), а ранее проиграл «Суонси» (0:1). Оба матча прошли в рамках Чемпионшипа.
«Бристоль Сити»
«Бристоль Сити» играет с переменным успехом и расположился в нижней части турнирной таблицы. Коллектив занимает 16 место и набрал 33 очка, однако плотность команд в этой зоне довольно высокая и один-два успешных результата смогут полностью изменить ситуацию. В последних поединках клуб регулярно пропускает, а за весь чемпионат в его воротах побывало уже 49 мячей. Предстоящий матч с «Престоном» обещает быть сложным, но интересным для болельщиков.
25 января «Бристоль Сити» проиграл «Лутон Тауну» (1:2), а 22 числа на своем поле смог переиграть «Кардифф» (3:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Престон» – 1.892
- Ничья – 3.48
- Победит «Бристоль Сити» – 4.66
Статистика
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Бристоль Сити» не может выиграть уже семь выездных встреч подряд
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Три из четырех последних матчей команд на поле «Престона» завершились ничьими
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.48. Оба коллектива не показывают стабильности и вероятнее всего начнут матч аккуратно. Предполагаем, что по исходу 90 минут коллективы так и не выявят победителя.