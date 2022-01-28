«Престон» — «Бристоль Сити». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Престон» — «Бристоль Сити» который состоится 29 января 2022 года

«Престон»

Команда располагается в середине турнирной таблицы и проиграла всего один поединок в пяти последних турах. «Престон» занимает 13 место и набрал 36 очков, что на восемь баллов меньше, чем у последнего клуба в зоне плей-офф. Чтобы навязать борьбу за более высокие места тренерскому штабу следует поработать с футболистами над обороной, ведь «Престон» пропустил уже 33 мяча.

26 января «Престон» обыграл «Вест Бромвич» на выезде (2:0), а ранее проиграл «Суонси» (0:1). Оба матча прошли в рамках Чемпионшипа.

«Бристоль Сити»

«Бристоль Сити» играет с переменным успехом и расположился в нижней части турнирной таблицы. Коллектив занимает 16 место и набрал 33 очка, однако плотность команд в этой зоне довольно высокая и один-два успешных результата смогут полностью изменить ситуацию. В последних поединках клуб регулярно пропускает, а за весь чемпионат в его воротах побывало уже 49 мячей. Предстоящий матч с «Престоном» обещает быть сложным, но интересным для болельщиков.

25 января «Бристоль Сити» проиграл «Лутон Тауну» (1:2), а 22 числа на своем поле смог переиграть «Кардифф» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Престон» – 1.892

Ничья – 3.48

Победит «Бристоль Сити» – 4.66

Статистика

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Бристоль Сити» не может выиграть уже семь выездных встреч подряд

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из четырех последних матчей команд на поле «Престона» завершились ничьими

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.48. Оба коллектива не показывают стабильности и вероятнее всего начнут матч аккуратно. Предполагаем, что по исходу 90 минут коллективы так и не выявят победителя.