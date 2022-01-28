«Аморебьета» — «Жирона». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Аморебьета» — «Жирона», который состоится 29 января 2022 года

«Аморебьета»

Команда не может выиграть уже несколько матчей подряд, но большинство из них свела к ничейному результату. «Аморебьета» находится в зоне вылета, а именно на 20 месте и на данный момент не может оттуда выбраться. Клуб набрало 21 балл, а чтобы подняться на 18 место, ему необходимо отыграть пять очков. В матче с «Жироной» футболистов ожидает настоящая проверка от коллектива из группы лидеров Сегунды.

23 января «Аморебьета» проиграла «Спортингу» Хихон (1:2), а седьмого числа разошлась миром с «Тенерфифе» (1:1).

«Жирона»

«Жирона» продолжает преследовать лидеров Сегунды и надеется по итогам сезона выйти в Ла-Лигу или попасть в зону плей-офф стыковых матчей. Команда занимает шестое место с набранными 38 очками. Клуб отстает на восемь баллов от лидера, и чтобы сократить отставание, коллективу необходимо побеждать в ближайших матчах «Жирона» не проигрывает уже несколько матчей подряд в Сегунде и постарается сохранить свою серию.

23 января «Жирона» сыграла вничью с «Луго» (1:1), а 15 числа в кубке Испании проиграла на своем поле «Райо Вальекано» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аморебьета» – 3.05

Ничья – 3.15

Победит «Жирона» – 2.46

Статистика

Семь последних матчей «Аморебьеты» завершились исходом «обе забьют»

«Аморебьета» не выигрывает уже шесть матчей подряд

«Жирона» проиграла только три выездных матча из десяти последних

В матче первого круга «Жирона» обыграла «Аморебьету» (2:0)

Прогноз

Поставить на победу «Жироны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.46. Клуб старается набирать очки в каждом поединке и матч с аутсайдером не должен стать проблемой. Прогнозируем победу гостей в этом поединке.