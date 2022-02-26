«Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Английской Лиги «Челси» — «Ливерпуль», который состоится 27 февраля 2022 года

«Челси»

«Аристократы» вышли в финал турнира и для коллектива сейчас очень важно его добыть. Клуб неплохо чувствует себя в чемпионате и сделал хороший шаг к выходу в четвертьфинал Лиги Чемпионов. В АПЛ «Челси» занимает третье место, имея в активе 50 очков и отставая от лидера уже на 13 пунктов. Матч с «Ливерпулем» можно считать одним из центральных спортивных событий всего дня, поэтому к нему приковано множество взглядов.

22 февраля «Челси» обыграл на своем поле «Лилль» (2:0), а 19 числа команда обыграла в АПЛ на выезде «Кристал Пэлас» (1:0).

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа находится в отличной форме и выиграла несколько матчей подряд во всех турнирах. Тем не менее, «Ливерпуль» идет на второй строчке в чемпионате Англии и отстает от «Манчестер Сити» на 10 баллов, что отыграть будет невероятно сложно. Матч с «Челси» будет очень сложным и напряженным, ведь каждый тренер хочет записать себе в актив еще один трофей, победив сильного оппонента.

23 февраля «Ливерпуль» разгромил «Лидс» (6:0), а 19 числа команда оказалась сильнее «Норвича» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 3.53

Ничья – 3.18

Победит «Ливерпуль» – 2.36

Статистика

«Ливерпуль» выиграл девять последних матчей во всех турнирах

«Челси» проиграл всего один из десяти последних поединков во всех турнирах

Три из четырех последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Челси» выиграл только один матч из последних пяти с «Ливерпулем»

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.36. «Красные» добиваются максимальных результатов во всех турнирах и мы предполагаем, что команда сможет одержать сложную победу над командой Тухеля.