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«Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 13:46
«Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Английской Лиги «Челси» — «Ливерпуль», который состоится 27 февраля 2022 года

«Челси»

«Аристократы» вышли в финал турнира и для коллектива сейчас очень важно его добыть. Клуб неплохо чувствует себя в чемпионате и сделал хороший шаг к выходу в четвертьфинал Лиги Чемпионов. В АПЛ «Челси» занимает третье место, имея в активе 50 очков и отставая от лидера уже на 13 пунктов. Матч с «Ливерпулем» можно считать одним из центральных спортивных событий всего дня, поэтому к нему приковано множество взглядов.

22 февраля «Челси» обыграл на своем поле «Лилль» (2:0), а 19 числа команда обыграла в АПЛ на выезде «Кристал Пэлас» (1:0).

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа находится в отличной форме и выиграла несколько матчей подряд во всех турнирах. Тем не менее, «Ливерпуль» идет на второй строчке в чемпионате Англии и отстает от «Манчестер Сити» на 10 баллов, что отыграть будет невероятно сложно. Матч с «Челси» будет очень сложным и напряженным, ведь каждый тренер хочет записать себе в актив еще один трофей, победив сильного оппонента.

23 февраля «Ливерпуль» разгромил «Лидс» (6:0), а 19 числа команда оказалась сильнее «Норвича» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Челси» – 3.53
  • Ничья – 3.18
  • Победит «Ливерпуль» – 2.36

Статистика

  • «Ливерпуль» выиграл девять последних матчей во всех турнирах
  • «Челси» проиграл всего один из десяти последних поединков во всех турнирах
  • Три из четырех последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Челси» выиграл только один матч из последних пяти с «Ливерпулем»

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.36. «Красные» добиваются максимальных результатов во всех турнирах и мы предполагаем, что команда сможет одержать сложную победу над командой Тухеля.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: https://pbs.twimg.com
Все комментарии
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 15:00
Красивая получилась вывеска у финала теперешнего английского Кубка Лиги, где пересекутся заслуженные гранды в лице Челси и Ливерпуля, ведущие и на текущий момент борьбу за самые высокие позиции в АПЛ... Да, столичные "аристократы" может и не показывают сейчас совсем уж феерический футбол, свойственный тому же Ливеру. Но свой дежурный гол подопечные Томаса Тухеля, как правило, забивают в каждой встрече, носящей как кубковый характер, так и образ регулярки. Возвращаемся к Ливерпулю, и видим уже традиционный яркий, сочный и результативный футбол в его исполнении. Выдаваемый "красными" тоже во всех соревнованиях, где они принимают сейчас участие. Оба участника данного матча задействованы на текущий момент в плей-офф престижной Лиги Чемпионов УЕФА, так что можно ожидать в этом финале смешанных составов от Челси и Ливерпуля. Ведь, естественно, ЛЧ является приоритетнее не самого популярного Кубка Лиги. Поэтому у полных сил и желания доказать собственную состоятельность резервистов "синих" и "красных" здесь будет прекрасная возможность разгуляться на поле. Помогая тем самым своим более опытным товарищам оформить проход ставки "обе забьют ДА" .
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