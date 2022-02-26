«Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Английской Лиги «Челси» — «Ливерпуль», который состоится 27 февраля 2022 года
«Челси»
«Аристократы» вышли в финал турнира и для коллектива сейчас очень важно его добыть. Клуб неплохо чувствует себя в чемпионате и сделал хороший шаг к выходу в четвертьфинал Лиги Чемпионов. В АПЛ «Челси» занимает третье место, имея в активе 50 очков и отставая от лидера уже на 13 пунктов. Матч с «Ливерпулем» можно считать одним из центральных спортивных событий всего дня, поэтому к нему приковано множество взглядов.
22 февраля «Челси» обыграл на своем поле «Лилль» (2:0), а 19 числа команда обыграла в АПЛ на выезде «Кристал Пэлас» (1:0).
«Ливерпуль»
Команда Юргена Клоппа находится в отличной форме и выиграла несколько матчей подряд во всех турнирах. Тем не менее, «Ливерпуль» идет на второй строчке в чемпионате Англии и отстает от «Манчестер Сити» на 10 баллов, что отыграть будет невероятно сложно. Матч с «Челси» будет очень сложным и напряженным, ведь каждый тренер хочет записать себе в актив еще один трофей, победив сильного оппонента.
23 февраля «Ливерпуль» разгромил «Лидс» (6:0), а 19 числа команда оказалась сильнее «Норвича» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Челси» – 3.53
- Ничья – 3.18
- Победит «Ливерпуль» – 2.36
Статистика
- «Ливерпуль» выиграл девять последних матчей во всех турнирах
- «Челси» проиграл всего один из десяти последних поединков во всех турнирах
- Три из четырех последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Челси» выиграл только один матч из последних пяти с «Ливерпулем»
Прогноз
Поставить на победу «Ливерпуля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.36. «Красные» добиваются максимальных результатов во всех турнирах и мы предполагаем, что команда сможет одержать сложную победу над командой Тухеля.