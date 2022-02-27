«Специя» — «Рома». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1645960370

сегодня, 14:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Специя» — «Рома», который состоится 27 февраля 2022 года

«Специя»

После серии удачных матчей, «Специя» снова не может выиграть несколько матчей и находится очень близко к зоне вылета. Команда расположилась на 16 месте, и набрала 22 очка, уступая двум ближайшим соперникам только по дополнительным показателям. Предыдущие матчи «Ромы» показали, что с этой командой можно бороться за очки, поэтому футболисты «Специи» будет крайне мотивированы, и постараются набрать важные очки для клуба.

21 февраля «Специя» проиграла «Болонье» (1:2), а 14 числа с тем же счетом уступила и «Фиорентине» (1:2).

«Рома»

Римский клуб давно не проигрывал в чемпионате, однако в последних трех матчах не смог добиться и победы. Такая потеря очков привела к тому, что «Рома» занимает низкое для себя восьмое место, набрав в этом сезоне лишь 41 пункт. Предстоящая игра со «Специей» очень важна для Моуриньо и его футболистов, ведь победа добавит команде уверенности в собственных силах и возможно позволит продвинуться вверх по турнирной таблице.

19 февраля «Рома» сыграла вничью с «Вероной», а 13 числа команда разошлась миром и с «Сассуоло» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Специя» – 5.35

Ничья – 3.99

Победит «Рома» – 1.704

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Специи» завершились исходом «обе забьют»

«Рома» выиграла пять матчей из десяти последних на выезде во всех турнирах

«Рома» выиграла только два поединка из пяти последних со «Специей»

Три из пяти матчей команд за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Специи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 5.35. Предполагаем, что хозяева смогут создать небольшую сенсацию и набрать три очка, ведь «Рома» не очень уверенно проводит выездные матчи и часто пропускает первой.