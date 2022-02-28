«Бернли» — «Лестер». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Бернли» — «Лестер», который состоится 1 марта 2022 года

«Бернли»

«Бернли» в последних матчах смог стабильно набирать очки, что позволило команде покинуть последнее место. Тем не менее, коллектив все еще находится в зоне вылета, а именно на 18 позиции с 21 очком и отстает от ближайшего соперника на один балл. В предстоящем поединке с нестабильным «Лестером», коллектив может побороться за очки за счет фактора домашнего стадиона и хорошего настроя, благодаря последним успехам.

26 февраля «Бернли» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), а 23 числа команда неожиданно переиграла «Тоттенхэм» (1:0).

«Лестер»

В нынешнем сезоне «Лестер» приносит своим болельщикам больше разочарования, чем позитивных моментов. Команда на данный момент занимает только 13 место и не может выиграть уже несколько поединков подряд в чемпионате Англии. В активе клуба 27 набранных баллов и отрыв от зоны вылета составляет всего шесть пунктов, поэтому тренерскому штабу следует обязательно задуматься о серьезных изменениях в тренировочном процессе и составе.

24 числа «Лестер» обыграл «Раннерс» в Лиге Конференций (3:1), а 20 числа минимально уступил «Вулверхэмптону» в чемпионате (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бернли» – 3

Ничья – 3.43

Победит «Лестер» – 2.52

Статистика

«Бернли» выиграл только два поединка из десяти последних поединков на своем поле

Четыре последних матчей «Лестера» завершились исходом «обе забьют»

«Лестер» выиграл три из шести последних поединков с «Бернли»

Шесть встреч между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз