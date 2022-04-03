МЮ лучше выбрать Тухеля, Энрике или Конте. Аналитики определили лучшего тренера для «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 23:12

Главная интрига предстоящего лета – новый тренер МЮ . «Соккер.ру» — о возможных кандидатах.

После окончания сезона у «Манчестер Юнайтед», скорее всего, будет новый главный тренер. Он должен сменить временного наставника Ральфа Рангника. Однако пока нет уверенности в том, кто же именно возглавит многострадальную команду. Называют много имен. С некоторыми специалистами боссы МЮ вроде бы даже контактировали. Консалтинговая компания Carteret Analytics, которая занимается оценкой эффективности менеджеров, дала свою оценку тем кандидатам, имена которых называет пресса, болельщики, разного уровня инсайдеры и так далее. Давайте посмотрим, что у них получилось.

Томас Тухель («Челси»)

Будущее Тухеля в «Челси» резко стало туманным после того, как лондонский клуб оказался в подвешенном состоянии из-за санкций в отношении Романа Абрамовича. Если Тухель покинет «Стэмфорд Бридж», то станет желанным тренером для многих, включая МЮ . Carteret Analytics считает, что с ним «Юнайтед» может стать вторым в следующем сезоне при нынешнем составе, а ведь может и за собой кого-нибудь привести:

Он хорошо готовит команду к каждому следующему матчу, демонстрируя стратегический интеллект. Но у него средний показатель тактического руководства, из-за чего по ходу игры ему не всегда удается улучшить положение до победного.

Антонио Конте («Тоттенхэм»)

С 2012 года Конте выиграл пять чемпионских титулов: три с «Ювентусом», один с «Челси» и один с «Интером». Его ассоциируют с успехом, но и с непростым характером, с непростыми отношениями. Это повышает риск. «Тоттенхэм» Конте принял в этом сезоне в ноябре и поднял с восьмого места до нынешнего четвертого. Другое дело, что МЮ будет трудно вырвать кого-то из рук боссов «шпор». С ним аналитики прогнозируют МЮ второе место с нынешним составом в следующем сезоне. Вот что говорят в Carteret Analytics:

Конте интересен тем, что добивается результата в первую очередь. Хотя его индивидуальные показатели не самые исключительные среди всех кандидатов. Некоторые его черты могут быть привлекательны для МЮ , но некоторые сопряжены с негативом.

Карло Анчелотти («Реал»)

Самым опытным кандидатом является 62-летний Анчелотти, который трижды выигрывал Лигу чемпионов и поработал во многих клубах, становясь чемпионом в Италии, Англии, Франции, Германии, а в этом сезоне почти наверняка возьмет титул в Испании. Правда, вызывает вопросы его недавний опыт в «Эвертоне». Это, по мнению аналитиков, которые считают, что он способен привести МЮ на третье место, может негативно сказаться на восприятии тренера фанатами:

Многие болельщики МЮ могут быть разочарованы, если тренером назначат Анчелотти. Но объективность, основанная на количественном анализе, заключается в том, что он прекрасно знает, как выигрывать матчи и титулы.

Эрик тен Хаг («Аякс»)

Тен Хаг возглавляет «Аякс» с 2017 года, он приводил команду к дублю в Нидерландах в 2019-м и 2021 годах, выводил в полуфинал Лиги чемпионов в 2019 году. И вот с ним руководство МЮ точно вело переговоры, хотя это не значит, что он фаворит в списке. Ранее тен Хаг тренировал «Гоу Эхед Иглз» и «Утрехт» в Нидерландах, а за пределами своей страны работал только наставником резервной команды в «Баварии». «Аякс» под его руководством демонстрирует феноменальные показатели: 2,96 гола в среднем за игру, 0,48 гола пропущено, владение на уровне 67,79 процента. Настораживает, что это – на уровне Эредивизии. И вот что пишет Carteret Analytics в своем отчете, говоря, что тен Хаг может сделать «Юнайтед» третьим:

У него ряд исключительных показателей: преобразование контроля мяча в голы, подготовка к матчам, реализация ударов, предотвращение ударов по своим воротам, создание голевых моментов. Но есть ряд настораживающих моментов. Он хорошо справляется в Нидерландах – в других местах мы его не видели. И у него довольно среднее тактическое руководство командой.

Маурисио Почеттино ( ПСЖ )

50-летний аргентинец старательно делал себе репутацию в «Тоттенхэме», на него претендовал МЮ и ранее, но Почеттино выбрал ПСЖ , где та самая репутация оказалась изрядно подпорчена. Сейчас, кажется, в парижском клубе не осталось довольных и счастливых футболистов, фанатов или тренеров. Но в Париже в принципе специфическая атмосфера, поэтому не стоит судить о мастерстве Почеттино лишь по этому опыту. В Carteret Analytics считают, что он может привести МЮ на третье место в АПЛ :

У него хороший показатель стратегического руководства, тактического управления. Он добивается значительно больших успехов на домашних стадионах, чем на выезде. Его стиль игры может быть привлекательным для болельщиков МЮ .

Хулен Лопетеги («Севилья»)

У Лопетеги был сложный отрезок в карьере, когда репутация 55-летнего испанца пострадала. Но в «Севилье» он, кажется, ее восстановил. С ней Лопетеги выиграл Лигу Европы в 2020 году, в нынешнем сезоне захватил с «Севильей» второе место в Ла Лиге. Правда, там уже «Атлетико» и «Барселона» подтянулись. Тем не менее его работа обращает на себя внимание, и некоторые показатели «Севильи» весьма привлекательны. Но в Carteret Analytics считают, что существенного улучшения МЮ с Лопетеги не добьется и сможет занять пятое место под его началом.

Брендан Роджерс («Лестер»)

Не выше пятого места МЮ прогнозируют аналитики и при Роджерсе, который весьма недурно работает с «Лестером». Из всех тренеров в этом списке только команда Роджерса владеет мячом менее 50 процентов времени в матчах лиги. И худший показатель пропущенных мячей – 1,7 за матч. Но это все равно лучше, чем было, допустим, у Сульшера – 1,75.

Луис Энрике (Испания)

Энрике провел очень успешные три сезона у руля «Барселоны». В первом сезоне там он выиграл требл, во втором – дубль в Испании, ушел в отставку после третьего сезона, в котором его команда набрала 90 очков и забила 116 мячей, но стала только второй после «Реала». С июля 2018 года Энрике возглавил сборную Испании, где его работа тоже вызывает положительные отзывы. Сложностью для МЮ может стать то, что до конца чемпионата мира в Катаре он не покинет сборную, значит, рассчитывать на него можно в лучшем случае с 2023 года. Но Carteret Analytics высоко ценят его способности возродить «Юнайтед»:

У него есть все признаки, чтобы стать выдающимся тренером для МЮ . Проблемой может стать лишь то, что он не руководил клубными командами с 2017 года.

Ральф Рангник («Манчестер Юнайтед»)