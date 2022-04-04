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«Лестер Сити» — ПСВ. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:42
«Лестер Сити» — ПСВ. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Лестер Сити»

«Лестер Сити» пробился в четвертьфинал благодаря тому, что по сумме двух матчей на стадии 1/8 сумел пройти французский «Ренн». Также коллектив проводит игры национального чемпионата, в котором после 28 сыгранных поединков занимает девятое место, имея в активе 37 очков, при этом разница мячей у команды отрицательная – 43 забито и 47 пропущено.

20 марта «Лестер Сити» обыграл «Брентфорд» (2:1), а 2 апреля сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Оба матча прошли в рамках АПЛ.

ПСВ

ПСВ в 1/8 финала сражался с датским «Копенгагеном» и по сумме двух матчей смог обыграть его с красивым счетом (8:4). В чемпионате Нидерландов команда как всегда держится на самых верхних строчках и после 28 туров занимает второе место с отставанием от лидирующего «Аякса» в четыре балла. Команда за это время забила в чемпионате более 70 мячей, но в тоже время и пропустила достаточно много – аж 34 гола.

20 марта ПСВ уверенно переиграл на своем поле «Фортуну» (5:0), а 2 апреля команда расписала голевую ничью с «Твенте» (3:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лестер Сити» – 2.2
  • Ничья – 3.7
  • Победит ПСВ – 3.32

Статистика

  • «Лестер Сити» выиграл дома четыре матча кряду
  • Беспроигрышная серия ПСВ насчитывает 13 игр (три ничьих и десять побед)
  • Три последних поединка «Лестера Сити» завершились результатом «обе забьют», три из четырех ПСВ – «обе забьют – нет»
  • Пять из шести последних встреч с участием ПСВ закончились пробитием тотала больше 3.5 мячей

Прогноз

Рискнуть и поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.7. Явного фаворита в игре нет, клубы достаточно равны и определить здесь сильнейшего будет очень трудно. Равный счет порадует хорошим коэффициентом.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:48
Наверняка бодряковые Лестер и Эйндховен хотели увидеть себя в нынешнем еврокубковом розыгрыше, как минимум, в образе участников плей-офф Лиги Европы. Но, "лисы" и "филипсы" бесславно покинули 2-й по важности международный турнир по итогам групповой селекции, и теперь они составляют, наверное, наиболее интересную пару в 1.4 финала ЛК. Которая, по моему мнению, наверняка не даст здесь заскучать зрителям, и легко оформит проход ставке на "обе забьют ДА" за неплохой коэффициент.)
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