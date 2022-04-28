«Страсбур» — «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Страсбур»
«Страсбур» идет на шестом месте в чемпионате Франции. Команда отстает от четвертой позиции на три очка. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Лилля» (0:1). Этот проигрыш заметно усложнит дела команды в перспективе борьбы за место в еврокубках.
«ПСЖ»
«ПСЖ» расположился на первом месте в чемпионате Франции. Команда опережает ближайшего преследователя на тринадцать очков. Учитывая, что до финиша сезона осталось провести четыре матча вопрос с чемпионством уже решен. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Лансом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Страсбур» — 3,32
- Ничья – 3,70
- Победит «ПСЖ» — 2,24
Статистика
- «Страсбур» не проигрывает в семи последних домашних встречах
- «ПСЖ» выиграл два последних гостевых матча
- В четырех последних междусобойчиках «Страсбур» побеждал
Прогноз
«ПСЖ» все-таки выше классом и команда должна цепляться за положительный для себя результат. Играем победу гостей с коэффициентом 2,24.