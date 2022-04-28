«Страсбур» — «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 16:39

«Страсбур»

«Страсбур» идет на шестом месте в чемпионате Франции. Команда отстает от четвертой позиции на три очка. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Лилля» (0:1). Этот проигрыш заметно усложнит дела команды в перспективе борьбы за место в еврокубках.

« ПСЖ »

« ПСЖ » расположился на первом месте в чемпионате Франции. Команда опережает ближайшего преследователя на тринадцать очков. Учитывая, что до финиша сезона осталось провести четыре матча вопрос с чемпионством уже решен. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Лансом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Страсбур» — 3,32

Ничья – 3,70

Победит « ПСЖ » — 2,24

Статистика

«Страсбур» не проигрывает в семи последних домашних встречах

« ПСЖ » выиграл два последних гостевых матча

» выиграл два последних гостевых матча В четырех последних междусобойчиках «Страсбур» побеждал

Прогноз