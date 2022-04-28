Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Страсбур» — «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 16:39
«Страсбур» — «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Страсбур»

«Страсбур» идет на шестом месте в чемпионате Франции. Команда отстает от четвертой позиции на три очка. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Лилля» (0:1). Этот проигрыш заметно усложнит дела команды в перспективе борьбы за место в еврокубках.

«ПСЖ»

«ПСЖ» расположился на первом месте в чемпионате Франции. Команда опережает ближайшего преследователя на тринадцать очков. Учитывая, что до финиша сезона осталось провести четыре матча вопрос с чемпионством уже решен. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Лансом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Страсбур» — 3,32
  • Ничья – 3,70
  • Победит «ПСЖ» — 2,24

Статистика

  • «Страсбур» не проигрывает в семи последних домашних встречах
  • «ПСЖ» выиграл два последних гостевых матча
  • В четырех последних междусобойчиках «Страсбур» побеждал

Прогноз

«ПСЖ» все-таки выше классом и команда должна цепляться за положительный для себя результат. Играем победу гостей с коэффициентом 2,24.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК ПСЖ
Все комментарии
n9hgcbfxmsu3
n9hgcbfxmsu3
вчера в 19:48
Футбольный клуб «ПСЖ» выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 