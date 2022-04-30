«Хольштайн Киль» — «Нюрнберг»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 19:37

«Хольштайн Киль»

«Хольштайн Киль» в четырех последних турах не проигрывает. В последней встрече команда довольно неожиданно сумела обыграть лидера второй Бундеслиги «Вердер» (3:2). На девятой позиции находится команда.

«Нюрнберг»

«Нюрнберг» отстает от третьей позиции на три очка. Она дает право сыграть в плей-офф за право выйти в элиту немецкого футбола. Даже при учете шести очков в двух последних встречах рассчитывать на то, что конкуренты будут терять очки весьма непросто. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Санкт-Паули» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хольштайн Киль» – 2,62

Ничья – 3,60

Победит «Нюрнберг» – 2,25

Статистика

«Хольштайн Киль» в трех последних домашних встречах не проигрывает

В двух последних матчах с участием «Нюрнберга» зафиксирована ничья

В трех из пяти последних междусобойчиках зафиксирована ничья

Прогноз

Мы считаем, что гости в этом поединке выглядят фаворитом. Делаю ставку на победу «Нюрнберга» с коэффициентом 2,25.