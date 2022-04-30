«Хольштайн Киль» — «Нюрнберг»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Хольштайн Киль»
«Хольштайн Киль» в четырех последних турах не проигрывает. В последней встрече команда довольно неожиданно сумела обыграть лидера второй Бундеслиги «Вердер» (3:2). На девятой позиции находится команда.
«Нюрнберг»
«Нюрнберг» отстает от третьей позиции на три очка. Она дает право сыграть в плей-офф за право выйти в элиту немецкого футбола. Даже при учете шести очков в двух последних встречах рассчитывать на то, что конкуренты будут терять очки весьма непросто. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Санкт-Паули» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Хольштайн Киль» – 2,62
- Ничья – 3,60
- Победит «Нюрнберг» – 2,25
Статистика
- «Хольштайн Киль» в трех последних домашних встречах не проигрывает
- В двух последних матчах с участием «Нюрнберга» зафиксирована ничья
- В трех из пяти последних междусобойчиках зафиксирована ничья
Прогноз
Мы считаем, что гости в этом поединке выглядят фаворитом. Делаю ставку на победу «Нюрнберга» с коэффициентом 2,25.