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«Хольштайн Киль» — «Нюрнберг»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 19:37
«Хольштайн Киль» — «Нюрнберг»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Хольштайн Киль»

«Хольштайн Киль» в четырех последних турах не проигрывает. В последней встрече команда довольно неожиданно сумела обыграть лидера второй Бундеслиги «Вердер» (3:2). На девятой позиции находится команда.

«Нюрнберг»

«Нюрнберг» отстает от третьей позиции на три очка. Она дает право сыграть в плей-офф за право выйти в элиту немецкого футбола. Даже при учете шести очков в двух последних встречах рассчитывать на то, что конкуренты будут терять очки весьма непросто. В прошлом туре зафиксирована ничья с «Санкт-Паули» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Хольштайн Киль» – 2,62
  • Ничья – 3,60
  • Победит «Нюрнберг» – 2,25

Статистика

  • «Хольштайн Киль» в трех последних домашних встречах не проигрывает
  • В двух последних матчах с участием «Нюрнберга» зафиксирована ничья
  • В трех из пяти последних междусобойчиках зафиксирована ничья

Прогноз

Мы считаем, что гости в этом поединке выглядят фаворитом. Делаю ставку на победу «Нюрнберга» с коэффициентом 2,25.

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