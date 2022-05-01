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«Ювентус» — «Венеция»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 07:41
«Ювентус» — «Венеция»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Ювентус»

«Ювентус» в двух последних встречах сумел победить. В прошлом туре обыграл «Сассуоло» (2:1). Благодаря шести набранным очкам удалось подняться на четвертую позицию в Серии А. Отставание от «Наполи» четыре зачетных балла и есть игра в запасе.

«Венеция»

«Венеция» идет на последнем месте в турнирной таблице. Команда отстает от 17-го места на шесть очков, но есть две игры в запасе. В восьми последних турах команда проигрывает.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ювентус» – 1,24
  • Ничья – 7,10
  • Победит «Венеция» – 14,00

Статистика

  • «Ювентус» выиграл 2 из 5 последних домашних матчей
  • «Венеция» в четырех последних выездных поединках уступила
  • В 4 из 5 последних междусобойчиках «Ювентус» побеждал

Прогноз

Мы считаем, что хозяевам удастся оформить уверенную победу. Делаем ставку на победу хозяев с учетом форы (-1,5) мяча с коэффициентом 1,71.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: Соккер
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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 07:53
Ювентус победит.
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