«Ювентус» — «Венеция»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Ювентус»
«Ювентус» в двух последних встречах сумел победить. В прошлом туре обыграл «Сассуоло» (2:1). Благодаря шести набранным очкам удалось подняться на четвертую позицию в Серии А. Отставание от «Наполи» четыре зачетных балла и есть игра в запасе.
«Венеция»
«Венеция» идет на последнем месте в турнирной таблице. Команда отстает от 17-го места на шесть очков, но есть две игры в запасе. В восьми последних турах команда проигрывает.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ювентус» – 1,24
- Ничья – 7,10
- Победит «Венеция» – 14,00
Статистика
- «Ювентус» выиграл 2 из 5 последних домашних матчей
- «Венеция» в четырех последних выездных поединках уступила
- В 4 из 5 последних междусобойчиках «Ювентус» побеждал
Прогноз
Мы считаем, что хозяевам удастся оформить уверенную победу. Делаем ставку на победу хозяев с учетом форы (-1,5) мяча с коэффициентом 1,71.