«Ювентус» — «Венеция»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 07:41

«Ювентус»

«Ювентус» в двух последних встречах сумел победить. В прошлом туре обыграл «Сассуоло» (2:1). Благодаря шести набранным очкам удалось подняться на четвертую позицию в Серии А. Отставание от «Наполи» четыре зачетных балла и есть игра в запасе.

«Венеция»

«Венеция» идет на последнем месте в турнирной таблице. Команда отстает от 17-го места на шесть очков, но есть две игры в запасе. В восьми последних турах команда проигрывает.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 1,24

Ничья – 7,10

Победит «Венеция» – 14,00

Статистика

«Ювентус» выиграл 2 из 5 последних домашних матчей

«Венеция» в четырех последних выездных поединках уступила

В 4 из 5 последних междусобойчиках «Ювентус» побеждал

Прогноз

Мы считаем, что хозяевам удастся оформить уверенную победу. Делаем ставку на победу хозяев с учетом форы (-1,5) мяча с коэффициентом 1,71.