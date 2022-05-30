Сербия – Норвегия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Сербия – Норвегия, который состоится 02 июня 2022 года

Сербия

Сборная Сербии находится в лучших своих кондициях за последние годы и уже точно сыграет на чемпионате мира в Катаре в конце нынешнего года. В команде собраны опытные и талантливые футболисты, которые представляют множество европейских клубов и целью в этой Лиге Наций стоит выход в дивизион А. Матч с Норвегией обещает быть интересным и напряженным, а самое главное с непредсказуемым финалом.

29 марта Сербия проиграла в товарищеском матче Дании (0:3), а 24 числа команда обыграла Венгрию (1:0).

Норвегия

Эрлинг Холланд не смог вывести свою сборную на чемпионат мира в Катаре, однако прогресс команды стал довольно заметным. Сейчас эта сборная может создать проблемы любому сопернику и стала играть в более комбинационный футбол. Коллектив хочет хорошо стартовать в Лиге Наций, поэтому набрать очки в выездном матче в первом туре было бы неплохим результатом в матче с таким непростым соперника как сербы.

29 марта Норвегия разгромила в товарищеском матче Армению (9:0), а 25 числа оказалась сильнее Словакии (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Сербия – 2.3

Ничья – 3.1

Победит Норвегия – 3.35

Статистика

Сербия одержала семь побед в десяти последних матчах во всех турнирах

Пять последних матчей Норвегии завершились исходом «обе забьют — нет»

В прошлом матче между сборными в рамках Лиги Наций сильнее оказалась Сербия (2:1)

Норвегия выиграла пять выездных матчей из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу Сербии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Команда показывает хорошие результаты и составляет конкуренцию лучшим сборным мира. Предполагаем, что хозяева одержат верх в этой встрече.