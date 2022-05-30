Сербия – Норвегия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Сербия – Норвегия, который состоится 02 июня 2022 года
Сербия
Сборная Сербии находится в лучших своих кондициях за последние годы и уже точно сыграет на чемпионате мира в Катаре в конце нынешнего года. В команде собраны опытные и талантливые футболисты, которые представляют множество европейских клубов и целью в этой Лиге Наций стоит выход в дивизион А. Матч с Норвегией обещает быть интересным и напряженным, а самое главное с непредсказуемым финалом.
29 марта Сербия проиграла в товарищеском матче Дании (0:3), а 24 числа команда обыграла Венгрию (1:0).
Норвегия
Эрлинг Холланд не смог вывести свою сборную на чемпионат мира в Катаре, однако прогресс команды стал довольно заметным. Сейчас эта сборная может создать проблемы любому сопернику и стала играть в более комбинационный футбол. Коллектив хочет хорошо стартовать в Лиге Наций, поэтому набрать очки в выездном матче в первом туре было бы неплохим результатом в матче с таким непростым соперника как сербы.
29 марта Норвегия разгромила в товарищеском матче Армению (9:0), а 25 числа оказалась сильнее Словакии (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Сербия – 2.3
- Ничья – 3.1
- Победит Норвегия – 3.35
Статистика
- Сербия одержала семь побед в десяти последних матчах во всех турнирах
- Пять последних матчей Норвегии завершились исходом «обе забьют — нет»
- В прошлом матче между сборными в рамках Лиги Наций сильнее оказалась Сербия (2:1)
- Норвегия выиграла пять выездных матчей из десяти последних во всех турнирах
Прогноз
Поставить на победу Сербии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Команда показывает хорошие результаты и составляет конкуренцию лучшим сборным мира. Предполагаем, что хозяева одержат верх в этой встрече.