БАТЭ – «Слуцк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 июня 2022, 12:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионат Беларуси БАТЭ – «Слуцк», который состоится 29 июня 2022 года

БАТЭ

БАТЭ в последних играх потерял стабильность в результатах и выиграл только два матча из пяти последних. На данный момент это не дает коллективу подняться выше третьего места с 24 пунктами, правда у клуба из Борисова есть еще одна игра в запасе, а отставание составляет всего два балла от лидера. В предстоящем матче со «Слуцком» от команды ждут исключительно победного результата, который может вывести ее в лидеры турнирной таблицы.

25 июня БАТЭ сыграл вничью на выезде с «Неманом» (0:0), а 21 числа обыграл на выезде «Станлэс Пинкс» (2:1) в кубке страны.

«Слуцк»

«Слуцк» не может выиграть уже несколько матчей в чемпионате и держится в середине турнирной таблицы. Команда занимает 10 место с 15 очками, а отставание от лидера составляет уже 15 пунктов. Предстоящий матч против самого известного клуба Беларуси будет очень сложным, поэтому футболистам стоит цепляться за малейшие возможности отличиться и добыть положительный результат.

25 июня «Слуцк» проиграл на своем поле «Витебску» (0:2), а 21 числа в кубке страны на выезде обыграл «Сморгонь» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит БАТЭ – 1.4

– 1.4 Ничья – 5

Победит «Слуцк» – 6.7

Статистика

БАТЭ проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах «Слуцк» не проигрывает на выезде уже пять поединков подряд

БАТЭ выиграл десять последних матчей у «Слуцка»

выиграл десять последних матчей у «Слуцка» Семь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз