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БАТЭ – «Слуцк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

28 июня 2022, 12:35
БАТЭ – «Слуцк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионат Беларуси БАТЭ – «Слуцк», который состоится 29 июня 2022 года

БАТЭ

БАТЭ в последних играх потерял стабильность в результатах и выиграл только два матча из пяти последних. На данный момент это не дает коллективу подняться выше третьего места с 24 пунктами, правда у клуба из Борисова есть еще одна игра в запасе, а отставание составляет всего два балла от лидера. В предстоящем матче со «Слуцком» от команды ждут исключительно победного результата, который может вывести ее в лидеры турнирной таблицы.

25 июня БАТЭ сыграл вничью на выезде с «Неманом» (0:0), а 21 числа обыграл на выезде «Станлэс Пинкс» (2:1) в кубке страны.

«Слуцк»

«Слуцк» не может выиграть уже несколько матчей в чемпионате и держится в середине турнирной таблицы. Команда занимает 10 место с 15 очками, а отставание от лидера составляет уже 15 пунктов. Предстоящий матч против самого известного клуба Беларуси будет очень сложным, поэтому футболистам стоит цепляться за малейшие возможности отличиться и добыть положительный результат.

25 июня «Слуцк» проиграл на своем поле «Витебску» (0:2), а 21 числа в кубке страны на выезде обыграл «Сморгонь» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит БАТЭ – 1.4
  • Ничья – 5
  • Победит «Слуцк» – 6.7

Статистика

  • БАТЭ проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Слуцк» не проигрывает на выезде уже пять поединков подряд
  • БАТЭ выиграл десять последних матчей у «Слуцка»
  • Семь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу БАТЭ с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Статистика личных встреч команд говорит сама за себя, поэтому прогнозируем уверенную победу хозяев в этом противостоянии.

Все комментарии
shlomo
shlomo
28 июня в 16:10
Хозяева фавориты матча
Гость
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