«Олимпиакос» – «Слован» Братислава : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Олимпиакос» – «Слован» Братислава, который состоится 04 августа 2022 года

«Олимпиакос»

Греческий клуб стал жертвой большой сенсации, крупно проиграв на своем поле в прошлой стадии Лиги Чемпионов. Теперь «Олимпиакос» будет пытать счастья в турнире рангом ниже, однако для этого необходимо проходить «Слован» из Словакии. Матч обещает быть интересным, а греческим футболистам необходимо реабилитироваться перед своими трибунами и порадовать болельщиков уверенной победой.

20 июля «Олимпиакос» сыграл вничью с «Маккаби» Хайфа на выезде (1:1), а 27 числа был разгромлен соперником на своем поле (0:4).

«Слован» Братислава

Коллектив из Словакии также не смог пробиться сквозь сито Лиги Чемпионов, хотя после первого матча имел неплохие шансы на успех. Тем не менее, «Слован» продолжит бороться за место в Лиге Европы, а в соперниках будет многократный чемпион Греции, который считается фаворитом противостояния. Оба поединка будут напряженными, ведь на кону участие во втором по рангу европейском турнире.

30 июля «Слован» Братислава обыграл на своем поле «Михайловице» (4:2), а 27 числа крупно проиграл на своем поле «Ференцварошу» в Лиге Чемпионов (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Олимпиакос» – 1.42

Ничья – 4.6

Победит «Слован» Братислава – 7.5

Статистика

«Слован» Братислава выиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах

«Олимпиакос» выиграл только четыре домашних матча из десяти последних во всех турнирах

Три из четырех матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Греческий клуб выиграл у «Слована» три из четырех встреч за последнее время

Прогноз

Сделать ставку на победу «Олимпиакоса» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Предполагаем, что хозяева с первых минут захватят инициативу и смогут добиться уверенной победы.