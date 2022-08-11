«Брайтон» — «Ньюкасл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Брайтон» — «Ньюкасл», который состоится 13 августа 2022 года.

«Брайтон»

«Чайки» заняли девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии по итогам прошлого сезона. Летом команда провела пять товарищеских матчей перед началом нового сезона. В первой встрече «Брайтон» раскатал нулевую ничью с клубом «Юнион Сент-Жиллуа». Пропустив один гол от португальского «Эшторила», «чайки» поразили их ворота четыре раза. «Рединг» был повержен с разницей в один мяч. «Брентфорд» с минимальным счётом взял верх над «Брайтоном». В заключительной товарищеской встрече перед началом нового чемпионата «чайки» с разгромным счётом одержали победу над «Эспаньолом».

В первом туре «Брайтон» неожиданно в гостях выиграл « МЮ » со счётом 2:1. Все три гола в поединке были забиты «чайками». В первом тайме дубль Гросса вывел гостей вперёд. Во втором Макаллистер сократил разрыв, забив автогол. Что касается «Ньюкасла», то им в марте этого года «Брайтон» уступил в гостях (1:2).

«Ньюкасл»

По итогам сезона 2021/2022 «сороки» разместились на две строчки ниже «чаек» в турнирной таблице. Перед началом следующего сезона из шести товарищеских матчей «Ньюкасл» проиграл в двух и в остальных одержал победы над соперниками. Забив пять мячей, в первой товарищеской встрече «чёрно-белые» уверенно выиграли «Гейтсхэд». «Мюнхен 1860» в сухую проиграл «сорокам», пропустив от них три гола. С минимальным счётом «Ньюкасл» уступил «Майнцу». Напряжённым выдался поединок с «Бенфикой». Отыгрываясь два раза в течение матча, «чёрно-белые» всё-таки проиграли, пропустив третий гол за минуту до окончания основного времени. В матче с «Аталантой» английская команда оказалась сильнее. Открыв счёт уже на четвёртой минуте матча, «Ньюкасл» взял верх над мадридским «Атлетико».

На прошлых выходных в матче первого тура «чёрно-белые» со счётом 2:0 обыграли команду «Ноттингем Форест».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» – 2.46

Ничья – 3.25

Победит «Ньюкасл» – 3.05

Победит «Брайтон» с форой -1.5 – 4.65

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73

Статистика

«Брайтон» уступил только в одном матче из десяти последних.

За аналогичный период «Ньюкасл» проиграл в трёх играх.

Четыре из пяти очных встреч завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Чайки» не проигрывают «сорокам» дома с 2017 года. На кураже после победы над «Манчестером Юнайтед» команда из Брайтона одержит вторую подряд победу в чемпионате. Компания Pinnacle на победу «Брайтона» предлагает коэффициент 2.46.