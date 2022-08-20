«Клермон» – «Ницца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Клермон» – «Ницца», который состоится 21 августа 2022 года

«Клермон»

«Клермон» провел посредственный прошлый сезон, а в этом чемпионате набрал три очка в двух стартовых турах. Команда очень рассчитывает побороться за середину турнирной таблицы и избежать зоны вылета. В предстоящей игре с «Ниццей» коллектив постарается не пропустить быстрый мяч и постараться реализовать свои моменты у ворот соперника, отобрав очки у фаворита.

14 августа «Клермон» обыграл «Реймс» (4:2), а шестого числа был разгромлен ПСЖ на своем поле (0:4). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

«Ницца»

«Ницца» стартовые матчи чемпионата Франции свела к ничейным результатам и команде уже пора побеждать. Кроме того, тренерскому штабу необходимо думать об ответном матче квалификации Лиги Конференций, где необходимо отыграть один мяч. Чтобы правильно распределить нагрузку, в предстоящей игре необходимо пожертвовать несколькими игроками основы, поэтому возможны разные результаты.

18 августа «Ницца» минимально проиграла «Маккаби» Тель-Авив (0:1), а 14 числа в чемпионате сыграла вничью со «Страсбуром» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Клермон» – 3.65

Ничья – 3.55

Победит «Ницца» – 2.03

Статистика

«Клермон» выиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах

«Ницца» не может выиграть уже четыре матча подряд на выезде

«Ницца» выиграла два матча из трех последних с «Клермоном»

«Ницца» забивала только в пяти выездных матчах из последних десяти

Прогноз

Сделать ставку на победу «Клермона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.65. «Ницца» плохо играет на выезде и вряд ли сможет победить в этой встрече. Более того, предполагаем, что хозяева окажутся сильнее и наберут три балла.