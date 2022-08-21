«Сампдория» – «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сампдория» – «Ювентус», который состоится 22 августа 2022 года
«Сампдория»
«Сампдория» не смогла в домашнем матче успешно стартовать в новом сезоне Серии А и теперь команду ждет поединок с одним из фаворитов всего чемпионата. Сам коллектив же надеется закрепиться в середине турнирной таблицы и вряд ли сможет претендовать на места в еврокубках, если провалит старт сезона, а на данный момент все к этому идет. Матч с «Ювентусом» должен собрать большое количество зрителей и будет очень интересным.
13 августа «Сампдория» проиграла «Аталанате» (0:2) в чемпионате Италии, а пятого августа в кубке страны минимально одолела «Реджину» (1:0).
«Ювентус»
После не самого уверенного сезона «Ювентус» в этом году надеется вернуть себе чемпионский титул и для этого коллектив цепляется в каждого соперника на старте турнира. Подопечные Аллегри в предстоящем матче наверняка будут играть первым номером и постараются уже в первом тайме завладеть преимуществом. Победа даст гостям возможность выйти в группу лидеров чемпионата уже после двух туров.
15 августа «Ювентус» крупно обыграл на своем поле «Сассуоло» (3:0), а седьмого числа был разгромлен «Атлетико» Мадрид в товарищеском матче (0:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сампдория» – 5.8
- Ничья – 3.95
- Победит «Ювентус» – 1.6
Статистика
- «Сампдория» одержала всего четыре победы в десяти последних встречах
- «Ювентус» выиграл семь последних встреч с «Сампдорией»
- «Ювентус» не может выиграть уже четыре матча подряд на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Команда уверенно выглядела в первом туре и ей вполне по силам обыграть на выезде типичного середняка Серии А.