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«Сампдория» – «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 16:20
«Сампдория» – «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сампдория» – «Ювентус», который состоится 22 августа 2022 года

«Сампдория»

«Сампдория» не смогла в домашнем матче успешно стартовать в новом сезоне Серии А и теперь команду ждет поединок с одним из фаворитов всего чемпионата. Сам коллектив же надеется закрепиться в середине турнирной таблицы и вряд ли сможет претендовать на места в еврокубках, если провалит старт сезона, а на данный момент все к этому идет. Матч с «Ювентусом» должен собрать большое количество зрителей и будет очень интересным.

13 августа «Сампдория» проиграла «Аталанате» (0:2) в чемпионате Италии, а пятого августа в кубке страны минимально одолела «Реджину» (1:0).

«Ювентус»

После не самого уверенного сезона «Ювентус» в этом году надеется вернуть себе чемпионский титул и для этого коллектив цепляется в каждого соперника на старте турнира. Подопечные Аллегри в предстоящем матче наверняка будут играть первым номером и постараются уже в первом тайме завладеть преимуществом. Победа даст гостям возможность выйти в группу лидеров чемпионата уже после двух туров.

15 августа «Ювентус» крупно обыграл на своем поле «Сассуоло» (3:0), а седьмого числа был разгромлен «Атлетико» Мадрид в товарищеском матче (0:4).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Сампдория» – 5.8
  • Ничья – 3.95
  • Победит «Ювентус» – 1.6

Статистика

  • «Сампдория» одержала всего четыре победы в десяти последних встречах
  • «Ювентус» выиграл семь последних встреч с «Сампдорией»
  • «Ювентус» не может выиграть уже четыре матча подряд на выезде
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Команда уверенно выглядела в первом туре и ей вполне по силам обыграть на выезде типичного середняка Серии А.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: соккер.ру
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shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:36
Юве не проиграет этот матч
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