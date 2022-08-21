«Сампдория» – «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сампдория» – «Ювентус», который состоится 22 августа 2022 года

«Сампдория»

«Сампдория» не смогла в домашнем матче успешно стартовать в новом сезоне Серии А и теперь команду ждет поединок с одним из фаворитов всего чемпионата. Сам коллектив же надеется закрепиться в середине турнирной таблицы и вряд ли сможет претендовать на места в еврокубках, если провалит старт сезона, а на данный момент все к этому идет. Матч с «Ювентусом» должен собрать большое количество зрителей и будет очень интересным.

13 августа «Сампдория» проиграла «Аталанате» (0:2) в чемпионате Италии, а пятого августа в кубке страны минимально одолела «Реджину» (1:0).

«Ювентус»

После не самого уверенного сезона «Ювентус» в этом году надеется вернуть себе чемпионский титул и для этого коллектив цепляется в каждого соперника на старте турнира. Подопечные Аллегри в предстоящем матче наверняка будут играть первым номером и постараются уже в первом тайме завладеть преимуществом. Победа даст гостям возможность выйти в группу лидеров чемпионата уже после двух туров.

15 августа «Ювентус» крупно обыграл на своем поле «Сассуоло» (3:0), а седьмого числа был разгромлен «Атлетико» Мадрид в товарищеском матче (0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сампдория» – 5.8

Ничья – 3.95

Победит «Ювентус» – 1.6

Статистика

«Сампдория» одержала всего четыре победы в десяти последних встречах

«Ювентус» выиграл семь последних встреч с «Сампдорией»

«Ювентус» не может выиграть уже четыре матча подряд на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Команда уверенно выглядела в первом туре и ей вполне по силам обыграть на выезде типичного середняка Серии А.