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«Интер» — «Кремонезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 18:30
«Интер» — «Кремонезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» — «Кремонезе», который состоится 30 августа 2022 года

«Интер»

«Черно-синие» потерпели обидное поражение в прошлом туре и теперь вынуждены реабилитироваться перед собственными болельщиками. В активе клуба шесть набранных баллов, а домашний матч с новичком станет отличным шансом поправить свое турнирное положение. Несмотря на разницу команда в классе, матч обещает быть интересным и возможно очень результативным.

26 августа «Интер» проиграл на выезде «Лацио» (1:3), а 20 числа на своем поле разобрался со «Специей» без особых трудностей (3:0).

«Кремонезе»

«Кремонезе» не смог зайти в Серию А «с широкой ноги» и поэтому остается одной из последних команд с нулем в турнирной таблице. Чтобы исправить ситуацию, коллективу необходимо немного пересмотреть свою игру и провести работу над ошибками. В выездном матче с «Интером» даже ничья стала бы великолепным результатом.

27 августа «Кремонезе» на своем поле уступил «Торино» (1:2), а 22 числа уступил на выезде «Роме» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Интер» – 1.15
  • Ничья – 8
  • Победит «Кремонезе» – 18

Статистика

  • «Кремонезе» проиграл три последних матча в чемпионате Италии
  • Восемь последних матчей «Интера» на своем поле завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Интер» проиграл только один матч из десяти последних на своем поле

Прогноз

Сделать ставку на победу «Интера» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что у новичка Серии А практически нет шансов зацепиться за очки. Прогнозируем крупную победу миланского клуба.

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сегодня в 18:53
Победу одержит Интер
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