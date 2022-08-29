«Интер» — «Кремонезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» — «Кремонезе», который состоится 30 августа 2022 года

«Интер»

«Черно-синие» потерпели обидное поражение в прошлом туре и теперь вынуждены реабилитироваться перед собственными болельщиками. В активе клуба шесть набранных баллов, а домашний матч с новичком станет отличным шансом поправить свое турнирное положение. Несмотря на разницу команда в классе, матч обещает быть интересным и возможно очень результативным.

26 августа «Интер» проиграл на выезде «Лацио» (1:3), а 20 числа на своем поле разобрался со «Специей» без особых трудностей (3:0).

«Кремонезе»

«Кремонезе» не смог зайти в Серию А «с широкой ноги» и поэтому остается одной из последних команд с нулем в турнирной таблице. Чтобы исправить ситуацию, коллективу необходимо немного пересмотреть свою игру и провести работу над ошибками. В выездном матче с «Интером» даже ничья стала бы великолепным результатом.

27 августа «Кремонезе» на своем поле уступил «Торино» (1:2), а 22 числа уступил на выезде «Роме» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Интер » – 1.15

Интер – 1.15 Ничья – 8

Победит «Кремонезе» – 18

Статистика

«Кремонезе» проиграл три последних матча в чемпионате Италии

Восемь последних матчей «Интера» на своем поле завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Интер» проиграл только один матч из десяти последних на своем поле

Прогноз

Сделать ставку на победу «Интера» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что у новичка Серии А практически нет шансов зацепиться за очки. Прогнозируем крупную победу миланского клуба.