«Интер» — «Кремонезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» — «Кремонезе», который состоится 30 августа 2022 года
«Интер»
«Черно-синие» потерпели обидное поражение в прошлом туре и теперь вынуждены реабилитироваться перед собственными болельщиками. В активе клуба шесть набранных баллов, а домашний матч с новичком станет отличным шансом поправить свое турнирное положение. Несмотря на разницу команда в классе, матч обещает быть интересным и возможно очень результативным.
26 августа «Интер» проиграл на выезде «Лацио» (1:3), а 20 числа на своем поле разобрался со «Специей» без особых трудностей (3:0).
«Кремонезе»
«Кремонезе» не смог зайти в Серию А «с широкой ноги» и поэтому остается одной из последних команд с нулем в турнирной таблице. Чтобы исправить ситуацию, коллективу необходимо немного пересмотреть свою игру и провести работу над ошибками. В выездном матче с «Интером» даже ничья стала бы великолепным результатом.
27 августа «Кремонезе» на своем поле уступил «Торино» (1:2), а 22 числа уступил на выезде «Роме» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» – 1.15
- Ничья – 8
- Победит «Кремонезе» – 18
Статистика
- «Кремонезе» проиграл три последних матча в чемпионате Италии
- Восемь последних матчей «Интера» на своем поле завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Интер» проиграл только один матч из десяти последних на своем поле
Прогноз
Сделать ставку на победу «Интера» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что у новичка Серии А практически нет шансов зацепиться за очки. Прогнозируем крупную победу миланского клуба.