«Оренбург» — «Химки» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Оренбург» — «Химки», который состоится 3 сентября 2022 года

«Оренбург»

Послв возвращения в РПЛ «Оренбург» не показывает стабильных результатов и вряд ли от клуба стоит ожидать большего, чем борьба за выживание. На данный момент команда идет на 12 месте с шестью очками и предстоящий матч может стать хорошей возможностью улучшить свои показатели, ведь соперника явно находится на спаде своих сил.

31 августа «Оренбург» проиграл в кубке России «Ахмату» (1:3), а 28 числа разгромно уступил «Локомотиву» в чемпионате страны (1:5).

«Химки»

После перестановок на тренерском мостике, команда слишком сильно ухудшила свои результаты, хотя старт чемпионата начала вполне терпимо. Сейчас «Химки» уже проиграли несколько матчей подряд и с семью очками занимают только 11 место в турнирной таблице РПЛ . В выездной игре с «Оренбургом» коллективу придется приложить немало усилий, чтобы прервать серию поражений во всех турнирах.

31 августа «Химки» проиграли «Краснодару» (0:2) в кубке России, а 26 числа крупно уступили на выезде «Сочи» (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Оренбург » – 2.35

Оренбург – 2.35 Ничья – 3.35

Победит «Химки» – 3.05

Статистика

«Оренбург» проиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Химки» уступили в последних четырех поединках подряд

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходот тотал больше 2.5 мячей

«Оренбург» выиграл две из пяти последних встреч у «Химок» на своем поле

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.35. Команды будут играть очень осторожно, ведь поражение в таком матче еще больше усугубит их проблемы. Предполагаем, что встреча завершится малорезультативной ничьей.