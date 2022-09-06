«Севилья» — «Манчестер Сити» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Севилья» — «Манчестер Сити», который состоится 6 сентября 2022 года

«Севилья»

«Севилья» не смогла на старте сезона стабильно выглядеть и последние результаты команды приводят в ужас болельщиков. Команда набрала только один балл в четырех матчах и занимает 17 место в турнирной таблице. В такой ситуации игра первого тура Лиги Чемпионов с «Манчестер Сити» еще больше осложнят ситуацию, ведь оппонент гораздо мощнее предыдущих соперников испанцев.

03 сентября «Севилья» крупно проиграла на своем поле «Барселоне» (0:3), а 27 августа на выезде уступила «Альмерии» (1:2).

«Манчестер Сити»

«Горожане» с приходом Эрлина Холанда заметно улучшили свои показатели в атаке, однако иногда допускают осечки в АПЛ и находятся на втором месте в турнирной таблице с 14 баллами. Тем не менее, это не мешает клубу быть главным фаворитом на победу не только в группе, но и во всем турнире. Игра с «Севильей» пройдет для Гвардиолы и его команды на выезде, а потому недооценку соперника тем более нужно исключить, несмотря на последние результаты соперника.

03 сентября «Манчестер Сити» не удержал победу с «Астон Виллой» (1:1), а 31 августа разгромил «Ноттингем Форест» (6:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 9

Ничья – 5.4

Победит «Манчестер Сити» – 1.32

Статистика

«Севилья» выиграла только два матча в основное время из последних десяти

«Горожане» уступили только в одном матче из десяти последних

«Манчестер Сити» выиграл два последних матча у «Севильи»

В двух последних встречах команд был зафиксирован исход «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. «Севилья» очень неважно выступает на старте сезона и вряд ли сможет оказать достойное сопротивление чемпиону Англии.