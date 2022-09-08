«Жирона» — «Вальядолид»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Жирона» — «Вальядолид», который состоится 9 сентября 2022 года

«Жирона»

Двенадцатое место в Ла Лиге занимают «жирондинцы» после четырёх туров. С минимальным счётом в матче первого тура «Жирона» уступила «Валенсии». На своём поле «бело-красные» взяли верх над «Хетафе». В матче третьего тура, пропустив один гол, «жирондинцы» проиграли дома «Сельте».

На прошлых выходных со счётом 1:1 завершилась игра с «Мальоркой». В феврале этого года «Жирона» последний раз встречалась с «Вальядолидом». Тогда поединок завершился ничейным исходом (2:2).

«Вальядолид»

«Пусела» находится на шестнадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. На своём поле в первом туре «бело-фиолетовые» всухую проиграли «Вильярреалу», пропустив от них три мяча. Вничью сыграли с «Севильей» на выезде в игре следующего тура. «Барсе» с большим счётом «Пусела» уступила в гостевой встрече.

Со счётом 0:1 «бело-фиолетовые» обыграли «Альмерию».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Жирона» – 2.24

Ничья – 3.30

Победит «Вальядолид» – 3.45

Победит «Жирона» с форой -1.5 – 4.20

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.25

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.64

Статистика

В десяти последних матчах команды выиграли по три поединка

Три очные встречи из пяти за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»

В новом сезоне «Жирона» не пропускала больше одного мяча за игру.

Прогноз

Статистика подсказывает нам, что в последних матчах «жирондинцы» не пропускают более одного гола за игру. За четыре тура «бело-фиолетовые» поразили ворота своих соперников только два раза. Компания Pinnacle на то, что «Вальядолид» не забьёт в основное время, предлагает коэффициент 2.55.